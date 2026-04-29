Из-за конфликта России и Украины Швеция не только вступила в НАТО, но и превратилась в одного из главных экспортеров оружия в мире, пишет Reuters. Одной из шведских компаний, объем заказов которой вырос до нескольких миллиардов за последние годы, стал производитель бронетехники Hagglunds, отмечает агентство.

Фирма была основана как семейный мебельный бизнес в конце XIX века. Затем она переключилась на автобусы, трамваи и самолеты, а в 1950-х занялась бронированными машинами. С 2004 года Hagglunds принадлежит британскому оборонному гиганту BAE Systems.

Окончание холодной войны и последовавшее за ней сокращение военных расходов привело к тому, что предприятие оказалось в кризисе: когда в 2012 году Томми Густафссон-Раск возглавил BAE Systems Hagglunds, то первым делом был вынужден уволить треть сотрудников.

Все изменилось в 2014 году после присоединения Крыма к России, рассказал глава компании. «Мы увидели, что что-то начинает происходить», — сообщил он Reuters.

По его словам, резкий рост портфеля заказов компании начался незадолго до февраля 2022 года.

«Если раньше типичный портфель заказов составлял несколько сотен миллионов долларов, то сейчас он достиг 8 миллиардов. Это колоссальный скачок», — отметил Густафссон-Раск.

В целом, как пишет Reuters, шведский оружейный экспорт с 2015 по 2025 год вырос более чем втрое — с 8 до 28 млрд крон (около 3 млрд долларов). По оценке экспертов, Швеция, вступившая в НАТО в 2024 году, входит в семерку крупнейших мировых экспортеров вооружений среди стран ЕС.

В оборонной отрасли страны занято около 30 тыс. человек, большинство — на предприятиях Saab, производителя истребителя Gripen и подводной лодки A-26. Портфель заказов одного только Saab превышает 274 млрд крон.

Hagglunds вложила 300 млн долларов в расширение производства. В итоге, начиная с 2020 года, выпуск продукции вырос на 400%, а штат увеличился более чем втрое — с 800 до 2,6 тыс. человек. Сегодня компания — крупнейший работодатель в маленьком городе Эрншельдсвик с населением всего 56 тыс. человек.

Главный продукт и основа успеха Hagglunds — боевая машина пехоты CV90 пятого поколения, которая может перевозить до восьми солдат с полным снаряжением. Их продано уже более 1,3 тыс. единиц, еще свыше 600 — в заказе, что делает CV90 одним из крупнейших экспортных достижений шведского оружейного производства, уточняет Reuters. Машина прошла боевую проверку в Афганистане и сейчас применяется на поле боя на Украине.

В статье отмечается, что за эту технику Густафссон-Раска лично благодарил украинский президент Владимир Зеленский. Каждая CV90 стоит около 10 млн долларов, их закупили 10 стран Европы.