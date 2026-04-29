Регионам РФ разрешат рассчитаться по бюджетным кредитам на четыре года позже — в 2030 году вместо нынешнего, но отсрочка распространяется только на треть суммы задолженности. Законопроект об этом внес в правительство Минфин, сообщается на его сайте.

В министерстве отметили, что эта инициатива не затронет долги, которые относятся к бюджетным кредитам инвестиционного характера, выделенным регионам на реализацию инфраструктурных проектов.

По словам представителей Минфина, четырехлетняя отсрочка нужна для того, чтобы власти регионов смогли перераспределить ресурсы для решения приоритетных задач, которые были сформулированы в поручении президента.

Об переносе погашения бюджетных долгов регионов глава государства заявил 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. В ходе своего выступления Владимир Путин говорил о необходимости поддержки российских субъектов, их бюджетной устойчивости и наличия достаточных ресурсов для развития на местах.

Президент также напомнил о ранее принятом решении списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам и обратил внимание, что это можно сделать только в том случае, если освободившиеся средства будут направлены на инвестиционные и иные «значимые цели».

«Речь идет о сумме свыше одного триллиона рублей на период до 2030 года. Повторю: списывается две трети задолженности по бюджетным кредитам. Оставшуюся часть долга регионы аккуратно, в срок погашают», — сказал президент.

Путин уточнил, что в 2026 году регионы должны были бы погасить долги по бюджетным кредитам на общую сумму порядка 100 млрд рублей, но для части субъектов даже такая нагрузка пока является «довольно высокой».