Октябрьский райсуд Краснодара по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства активы экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба, аграрного миллионера Сергея Кислова и еще нескольких лиц в связи с незаконной приватизацией Ростовского ипподрома и управлявшего им госпредприятия. Об этом сообщила пресс-служба краевых судов.

Изъяты, в частности, 100% долей в уставном капитале компаний «Специализированный застройщик “Малюгина”» и «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций.

Национализированные активы были в собственности основателя крупного агропромышленного холдинга «Юг Руси» Сергея Кислова, депутата кубанского заксобрания Бориса Юнанова и связанных с ними лиц, уточняется в релизе.

Согласно материалам дела, Кислов в 2000 году решил завладеть ипподромом, который представлял собой единый комплекс на 27 га земли в центре Ростова-на-Дону. Он включал стадион со скаковыми дорожками, 65 зданий, коммунальную инфраструктуру с водо- и электроснабжением, а также сельхозтехнику.

Для реализации этого плана предприниматель воспользовался связями с Чубом и его заместителем Иваном Станиславовым. Те обанкротили госпредприятие и затем продали его Кислову по многократно заниженной цене — 7,5 млн рублей вместо 2 млрд по рынку.

Несколько объектов комплекса тогда же продали подконтрольному лицу Станиславова всего за 300 тыс. рублей, хотя по факту они стоили 20 млн рублей, говорится в сообщении.

Отчуждение имущества ипподрома в пользу «Юга Руси» было завершено к 2008 году. Земельные участки на его территории в Ростове-на-Дону были незаконно переданы в новое владение по льготной цене 48 млн рублей вместо рыночных 1,8 млрд.

Кислов в благодарность за содействие отдал жене и дочери Чуба доли в своих компаниях, в результате чего те получили в общей сложности 23 млн рублей дохода.

В дальнейшем аграрный магнат не вкладывался в развитие ипподрома и не обеспечивал его работу, указывает пресс-служба судов. Вместо этого он использовал полученное имущество в качестве залога для получения банковских займов на общую сумму более 3 млрд рублей. Эти деньги он вкладывал в другой свой холдинг «Синко» в Ростовской области и Краснодарском крае.

Чтобы скрыть захват федерального имущества, Кислов создал компанию «Специализированный застройщик “Малюгина”», которой передал десятки строений ипподрома и три земельных участка. Остальное он оформил на другую подконтрольную компанию «Конкур».

После 2022 года Кислов продал обе компании стройхолдингу «Элиас Групп», бенефициаром которого, по данным суда, является краснодарский депутат Юнанов. За это бизнесмен выручил 2,7 млрд рублей, которые вывел на счета в Турции и Казахстане, описывает схему пресс-служба.

Еще 900 млн рублей Кислов также вложил в «Синко». Этим холдингом он продолжает негласно владеть через отца, установили в суде.

«Выявленные нарушения со стороны ответчиков по неправомерному обогащению отнесены к актам коррупции, угрожающим стабильности и безопасности общества», — сказано в релизе.

Решение Октябрьского суда по изъятию активов в пользу государства исполнено немедленно.