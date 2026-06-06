На предстоящих 7 июня парламентских выборах в Армении четыре оппозиционные силы в случае объединения смогут в сумме набрать больше голосов, чем «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна. Такой вывод сделал директор ООО «Эм Пи Джи» (полноправный член Gallup International Association в республике) Арам Навасардян, исходя из результатов свежего опроса о предвыборных настроениях граждан.

По его словам, из 18 политических сил, которые будут представлены в бюллетенях, в парламент точно проходят пять. Предпочтения избирателей, согласно опросу, пока распределяются так:

за правящую партию «Гражданский договор» — 32,4%,

за блок «Сильная Армения» построившего бизнес в России миллиардера Самвела Карапетяна — 16,4%,

за блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 15,2%,

за партию «Процветающая Армения» одного из богатейших бизнесменов страны Гагика Царукяна — 8,8%,

за партию «Крылья единства» бывшего омбудсмена республики Армана Татояна — 6,2%.

Таким образом, оппозиционные силы набирают в сумме 46,6%, отметил Навасардян. Он указал, что это примерно на 15 процентных пунктов больше, чем у партии Пашиняна, выступающей за евроинтеграцию Армении.

Опрос проводился по телефону 2-3 июня, в нем участвовали 1104 гражданина Армении. Из них затруднились ответить на вопрос 2,1%, отказались отвечать — 4,2%.

Выборы в парламент страны, по итогам которых будет определен глава правительства, состоятся впервые с 2018 года. Как пишет «Коммерсантъ», они пройдут в атмосфере «небывалого за всю историю республики геополитического накала». Народу Армении, по сути, предстоит выбрать между дальнейшим курсом на сближение с Западом, с одной стороны, и возвращением к прежним отношениям с Россией, с другой.

Вице-премьер России Алексей Оверчук ранее предупредил, что Москва прекратит финансовую поддержку Армении в рамках двустороннего сотрудничества и по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если выиграют «проевропейские силы».

«Мы говорим: если вы ведете свой народ в сторону Европейского союза, который сегодня враждебен России, враждебен Беларуси, <…> то почему мы должны вам оказывать поддержку в виде отсутствующих таможенных пошлин, в виде открытых рынков, низких цен на энергию, свободного движения рабочей силы, отсутствия платы за патенты, медицинского страхования?» — перечислил Оверчук.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Армении более €50 млн в качестве «немедленной финансовой помощи» из-за введенных Россией ограничений на импорт из республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул нынешние власти Армении в том, что они искусственно пытаются поставить страну перед выбором между ЕС и ЕАЭС.