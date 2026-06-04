Евросоюз выделит Армении более €50 млн в качестве «немедленной финансовой помощи» из-за введенных Россией ограничений на импорт из республики. Об этом заявила 4 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Временный запрет на ввоз некоторых армянских товаров, который Москва начала вводить в мае, чиновница расценила как «экономическое принуждение» и «политическое давление».

Назвав это «неприемлемым», она заверила Ереван в «твердой поддержке» Европы и рассказала о подготовке пакета мер.

Помимо выделения денег, ЕС обещает упростить допуск на его рынок определенной армянской продукции, в частности, агропромышленной, сообщила фон дер Ляйен.

Также страны блока намерены оказать практическую поддержку секторов, которые, по ее словам, «пострадали» из-за российских ограничений.

Уже в пятницу, 5 июня, в Латвию доставят из Армении первую партию из 10 тыс. цветов, отметила глава ЕК. Поставки затем планируется нарастить, добавила она.

Фон дер Ляйен также пообещала, что Европа продолжит налаживать связи между своими и армянскими предприятиями, а в долгосрочной перспективе — твердо настроена на партнерство в сфере связи.

Она также объявила о создании рабочей группы ЕС—Армения для координации по всем этим направлениям. Под контролем этого органа стороны будут реализовывать все озвученные инициативы и предпринимать другие совместные шаги в будущем, заключила фон дер Ляйен.

Сегодня российский вице-премьер Алексей Оверчук предупредил, что Москва прекратит финансовую поддержку Армении в рамках двустороннего сотрудничества и по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если на парламентских выборах 7 июня выиграют «проевропейские силы».

«Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском союзе, который готовится к войне с Россией. <…> Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?» — заявил он.

Говоря об ограничениях на импорт армянских товаров, которые Россия последовательно вводит с мая, Оверчук сказал, что это экономические решения «в рамках правил», а не меры политического давления на Ереван.

«Пока политики нет, чистая экономика. <…> Здесь вопрос ведь не в том, чтобы Армения почувствовала [возможные последствия отказа от ЕАЭС], <…> а в том, чтобы на наш рынок поступала продукция, в качестве которой мы будем уверены», — сказал Оверчук.

Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из республики, приостановил ввоз и продажу армянских коньяка, вина и минеральной воды «Джермук», временно запретил импорт томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Одним из последних шагов стало ограничение на поставку рыбы из республики.