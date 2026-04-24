Нефтепродукты, попавшие в реку Туапсе после атак украинских беспилотников на морской терминал, частично оказались в Черное море. Об этом рассказал оперштаб Краснодарского края.

«На территории муниципального округа продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке Туапсе, произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения», — говорится в сообщении.

В Туапсе с 16 апреля действует режим чрезвычайной ситуации: тогда после удара БПЛА начался пожар на морском терминале и нефтепродукты попали в реку. В результате инцидента погибли два человека, семь получили ранения.

В ночь на 20 апреля город вновь подвергся атаке, из-за чего начался масштабный пожар, который удалось локализовать лишь вечером 23 апреля. Обломки дронов повредили школу, детский сад, многоквартирный дом, музей и церковь. После второго удара в Черном море зафиксировали нефтяное пятно площадью около 10 тыс. квадратных метров.

После того как нефтепродукты попали в акваторию Черного моря и на берег, замглавы Краснодарского края Дмитрий Маслов по поручению губернатора Вениамина Кондратьева 24 апреля провел заседание оперативного штаба. В русле реки Туапсе ниже по течению начали собирать нефтепродукты.

К работам привлечены силы Роснефтефлота, аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», морского терминала и спасатели «Кубань-СПАС» из Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов — всего 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.

Параллельно в городе начали ликвидировать последствия пожара. Глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что уборку ведут без применения химикатов, чтобы не навредить окружающей среде.

«Начали уборку с центральной части города. Постепенно будут переходить на другие общественные пространства. Особое внимание — к детским и спортивным площадкам, территориям социальных объектов», — отметил он. Спецтехника с утра работала на площади Октябрьской Революции.

Ситуацию осложняет продолжающаяся непогода. До конца суток 25 апреля на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение: в предгорных районах прогнозируются ливни с грозой и градом, в горах — сильный снег. Подъем воды выше неблагоприятных отметок ожидается на реках Черноморского побережья и юго-западных притоках Кубани. В воздухе некоторых районов Туапсе ранее фиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристам, забронировавшим на майские праздники поездки в Туапсинский район, «поводов для беспокойства нет».

«Пожар на нефтяном терминале 20 апреля затронул только промышленную зону: курортные поселки находятся в десятках километров, вода чистая, дыма нет, воздух — в пределах нормы», — подчеркнули в организации.

Как отмечает АТОР, вопреки сообщениям в соцсетях о «черном дожде» и возможном загрязнении района, мониторинг «не выявил нефтяных пятен в акватории Черного моря, а обращений к врачам из-за последствий пожара не зафиксировано».

«По словам представителей турбизнеса, популярные локации — например, Ольгинка — не пострадали: ветер дует в сторону от курортов, на пляжах следов загрязнений нет. Эксперты подчеркивают, что сезон еще не начался, туристов мало, а доля направления невысока — около 3% от общего потока. Оснований для снижения продаж туров сейчас не видят», — уточняется в заявлении ассоциации.