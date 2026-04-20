Германия переориентирует свое некогда крупнейшее в Европе, а ныне находящееся в глубоком кризисе автомобилестроение на «производство пушек», фактически превращаясь в «оружейный завод». Об этом пишет главный корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) по европейской политике Боян Панчевски.

Страна переживает самый длительный период стагнации со времен Второй мировой войны, говорится в статье. Мощный немецкий автопром терпит большие убытки на фоне глобального экономического спада, геополитических рисков и растущей конкуренции со стороны Китая.

Согласно правительственным отчетам, промышленность Германии, включая в прошлом ключевой автомобильный сектор, теряет около 15 тыс. рабочих мест за каждый месяц. В 2025 году прибыль Mercedes-Benz упала почти на 50%, Volkswagen — второй крупнейший автопроизводитель в мире — заявил о ее снижении на 44% и объявил о планах сократить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году.

О колоссальных потерях сообщил даже такой флагманский бренд, как Porsche: его операционная прибыль рухнула на 98% по сравнению с 2024 годом, который и так был одним из худших для компании в современной истории, отмечает Панчевски.

В попытке бороться с простоями на заводах и растущим потоком уволенных квалифицированных рабочих руководители автопрома при поддержке властей перенаправляют свои мощности в оборонный сектор, который в настоящее время масштабно развивается.

«Подход Берлина заключается не в возрождении старой экономики, а в ее замене. <…> Сейчас, когда американские гарантии безопасности выглядят менее надежными, а Европа спешит перевооружиться, Берлин позиционирует себя как основу оборонной промышленности континента», — говорится в публикации.

Именно таким образом Германия пытается превратить промышленный спад в «оборонный бум», указывает автор.

Так, новым производителем в этой сфере один из ведущих мировых поставщиков автокомплектующих Schaeffler. В прошлом году компания создала оборонное подразделение, которые уже производит двигатели для беспилотников, бортовые системы для бронетехники и компоненты для военной авиации.

В свою очередь Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями с целью начать к 2027 году производство компонентов для системы «Железный купол», сообщает корреспондент WSJ.

Еще несколько немецких компаний ввели дополнительные смены по производству оружия и боеприпасов для Украины, сказано в статье. Кроме того, в связи с растущим спросом в Германии вскоре начнут выпускать зенитные ракетные комплексы Patriot, долгое время бывшие исключительно американской продукцией.

По данным правительства Германии, почти 90% европейских венчурных инвестиций в оборонные технологии поступает в немецкие компании.