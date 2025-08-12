Страны Европы в три раза ускорили расширение своих военных заводов по сравнению с тем, как это было до 2022 году. Речь идет о «перевооружении исторического масштаба», сделала вывод Financial Times (FT), изучив данные радарных спутников Европейского космического агентства.

Новые производственные площади европейских оборонных предприятий превысили 7 млн кв. м, пишет газета. Строительство объектов военпрома на континенте резко активизировалось после начала военной операции России на Украине в 2022 году: оно выросло с 790 тыс. кв. м с 2020—2021 годах до 2,8 млн кв. м в 2024—2025 годах.

В своем анализе FT использовала данные радиолокационных спутников Sentinel-1, способных выявить даже едва заметные изменения земной поверхности, которые сложно различить на обычных спутниковых снимках. Данные были получены со 150 объектов 37 компаний. Признаки расширения или строительства обнаружены примерно на трети обследованных участков.

Самое крупное расширение спутники зафиксировали в Варпалоте на западе Венгрии, пишет издание. Там появилась новая площадка по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в рамках совместного проекта немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding.

Первый завод на этой площадке возвели в июле 2024 года. В пресс-релизе говорилось, что там будут выпускать 30-мм боеприпасы для боевых машин пехоты KF41 Lynx производства Rheinmetall. Но строительство продолжается, потому что в планах компании выпускать там и другие виды вооружений, включая 155-мм артиллерийские снаряды и 120-мм боеприпасы для танков Leopard 2 и, возможно, Panther.

Снимки также показали, что быстрее остальных развивались объекты компаний, получивших финансовую помощь ЕС на общую сумму в €500 млн в рамках программы ASAP («Акт по поддержке производства боеприпасов»). Впрочем, «явное физическое расширение» удалось зафиксировать менее чем на трети таких объектов, а именно на 20 из 88, изученных FT.

«Большинство физических изменений приходится на те объекты ASAP, которые рассчитаны на производство снарядов», — говорится в статье.

Отчетливые признаки строительных работ также видны в немецкой штаб-квартире ракетостроительной компании MBDA в Шробенхаузене, на предприятии по производству взрывчатки для 155-мм снарядов британской BAE Systems в Южном Уэльсе, на финской производственной площадке норвежско-финского производителя снарядов, топлива и пороха Nammo, перечисляет издание.

«Не сможем угнаться за мобилизацией России»

Масштаб и география обнаруженных изменений свидетельствуют о смене поколений в перевооружении, считает Financial Times. Она делает вывод, что Европа переходит от оперативного производства по необходимости, которое было в мирное время, к созданию прочной промышленной базы под военное положение.

«Это глубокие структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал газете бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк.

После начала российской военной операции на Украине Европа нарастила ежегодные мощности по производству боеприпасов с 300 тыс. до 2 млн (расчетный показатель конца 2025 года), сообщил FT еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. В основном это произошло за счет расширения концерна Rheinmetall.

В то же время, по оценке чиновников и инсайдеров в оборонной индустрии, фактический объем производства в Европе, вероятно, будет значительно ниже потенциальных мощностей, пишет издание. К тому же по некоторым видам вооружений Европа по-прежнему испытывает нехватку и отстает от России. В частности, представитель Nammo Торстейн Корсволд указал, что «ракеты ПВО, а также взрывчатые вещества сегодня производятся лишь в очень небольших количествах».

Россия также опережает Европу и НАТО по возможности нанесения ударов на большие расстояния, считают эксперты.