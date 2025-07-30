Правительство Германии планирует заказать к концу года 20 истребителей Eurofighter европейского производства и около 8 500 бронемашин (5 000 германо-нидерландских Boxer и 3 500 финских Patria), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Всего Берлин намерен реализовать более 60 заказов в оборонной сфере, чтобы укрепить бундесвер.

В Берлине хотят сделать из вооруженных сил Германии сильнейшую армию в Европе с вооружением, не относящимся к оружию массового поражения. Такое заявление перед бундестагом накануне, 28 июля, сделал министр обороны страны Борис Писториус, рассказали источники Bloomberg.

По их словам, Германия намерена вкладываться преимущественно в европейское военное производство, поскольку канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет снизить зависимость Европы от американских производителей вооружений. Так, главным пунктом в списке военных закупок Берлина значится приобретение 20 европейских истребителей Eurofighter.

Вместе с тем правительство ФРГ планирует заказать у немецких производителей KNDS и Rheinmetall до 5 000 бронетранспортеров Boxer в различных комплектациях, а также не менее 3 500 бронемашин Patria у одноименной компании из Финляндии. По задумке немецких властей, около 90% производства боевых машин Patria будет осуществляться в Германии, после чего они заменят собой устаревшие бронетранспортеры Fuchs.

Fabian Bimmer / AP

Минобороны ФРГ также изучает возможность закупки у KNDS и Rheinmetall нескольких сотен танков Leopard 2 и работает над стратегией в области беспилотников, добавили источники Bloomberg. Кроме того, в ближайшие годы Германия планирует инвестировать более €15 млрд евро в модернизацию своей военной спутниковой инфраструктуры.

Берлин намерен более чем вдвое увеличить свой оборонный бюджет — до €162 млрд к 2029 году. Незадолго до июньской встречи лидеров НАТО в Гааге в Германии рассказали о планах выделить 3,5% ВВП на военные расходы уже через четыре года. Спустя несколько дней после этого заявления страны-члены альянса договорились увеличить траты на оборону к 2035 году до 5% ВВП — из них 3,5% как раз и должны покрыть расходы на войска и вооружение, остальные расходы заложены на инфраструктуру.

Ранее в Институте исследований безопасности ЕС (EUISS) призвали европейские страны активнее заниматься диверсификацией и производством собственного вооружения, а также заранее решить, кто заменит американских военных в Европе, если Вашингтон их выведет в ближайшие годы. Последнее особенно волнует Германию, где располагается самый крупный военный контингент США, составляющий, по разным оценкам, от примерно 35 000 до 38 700 человек.

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