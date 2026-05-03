Представители НАТО провели закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, сообщает The Guardian. В июне серия таких «камерных бесед» продолжится в Лондоне — там альянс планирует встретиться с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB). Противники инициативы считают, что альянс использует искусство для «пропаганды» в своих целях.

Встреча в Лондоне пройдет по правилу Четэм-хауса (он же «Королевский институт международных отношений»), согласно которому участники вправе использовать полученную информацию, однако личности присутствующих не раскрываются. Темой заявлена «меняющаяся ситуация в сфере безопасности в Европе и за ее пределами».

По данным издания, на мероприятии планирует выступить бывший официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, ныне занимающий пост заместителя помощника генсекретаря по гибридным угрозам, кибербезопасности и новым технологиям.

Из письма WGGB, с которым ознакомился The Guardian, следует, что предыдущие встречи уже дали результат: на их основе разрабатываются «три отдельных проекта», созданных «по меньшей мере отчасти под влиянием этих разговоров». В том же письме говорится, что НАТО «основано на убеждении, что сотрудничество и компромисс, культивирование дружбы и союзов — это путь вперед». Организаторы этих встреч добавляют: «Даже если столь простое послание найдет отражение в будущей истории, этого будет достаточно».

Однако некоторые из приглашенных восприняли эти мероприятия иначе. Алан О’Горман, автор фильма «Кристи», завоевавшего приз за лучший фильм на ирландской кинопремии 2026 года, назвал происходящее «возмутительным» и «откровенной пропагандой».

«Я счел это бестактным и абсурдным — преподносить подобное как некую позитивную возможность. У многих людей, в том числе у меня, есть друзья и родственники, а то и они сами — из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, в которых альянс участвовал и которые поддерживал», — сказал он.

По его словам, другие приглашенные сценаристы «были весьма оскорблены тем, что искусство предлагается использовать в поддержку войны», и чувствовали, что их просят «участвовать в создании пропаганды для НАТО». Сам О’Горман убежден, что встречи — это попытка альянса «донести свои идеи через кино и телевидение», а за ними стоит нагнетание страха, будто «наша оборона ослабла».

«Я вижу это в ирландском контексте: через часть СМИ и политиков продвигается образ НАТО в позитивном свете, нас подталкивают к сближению с альянсом. Думаю, большинство ирландцев не хочет никакого отношения к войнам на чужих землях», — заявил О’Горман.

Сценарист и продюсер с более чем 20-летним стажем Файсал А. Куреши, который не смог попасть на одну из таких встреч из-за занятости, заявил, что главная опасность подобных мероприятий в другом.

«Риск для любого творческого человека, который окунается в этот мир разведывательных или военных брифингов без ссылок на источники, состоит в том, что он может поддаться соблазну считать, будто получил некое тайное знание. Что существует мир полутонов, где мораль растяжима, а нарушения прав человека допустимы ради высшего блага», — сказал он.

Сценарист усомнился в том, что творческий человек способен в достаточной мере «оспаривать или критически осмысливать» информацию, полученную на таких встречах.

«Им просто дали нечто, что получило видимость истины благодаря авторитету структуры, редко имеющей дело с широкой публикой, и в этом есть ощущение привилегии от подобного доступа», — добавил он.

Это не первый подобный опыт НАТО. В 2024 году восемь сценаристов — в том числе сценарист и исполнительный продюсер ситкома «Друзья» — были приглашены в штаб-квартиру альянса в Брюсселе Центром стратегических и международных исследований (Вашингтон) для знакомства с политикой в сфере безопасности. Тогда группа встретилась с действующим на тот момент генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В числе участников были также сценарист сериала Law and Order («Закон и порядок») и продюсер детективной комедии High Potential («Большой потенциал»).

В официальном ответе The Guardian представитель НАТО сообщил, что упомянутая инициатива является «четвертой в серии встреч с авторами художественных произведений в сфере развлечений — сценаристами, шоураннерами и писателями», а сами мероприятия стали «следствием интереса, проявленного представителями индустрии, желающими больше узнать о том, чем занимается НАТО и как функционирует альянс».

Пресс-секретарь WGGB сообщил, что все представители организации — это «люди со свободным мышлением»: «Это ценный и жизненно важный навык, который они вкладывают в свое ремесло».