Иранский супертанкер с более чем 1,9 млн баррелей нефти на борту сумел прорвать блокаду США в Ормузском проливе, пишут СМИ со ссылкой на специализированный портал TankerTrackers.

Стоимость груза на судне HUGE оценивается примерно в $220 млн. Отслеживающие сервисы засекли танкер у берегов Шри-Ланки, после чего он прошел через Ломбокский пролив в Индонезии и направился к архипелагу Риау. Неясно, каким именно образом судну удалось уйти из-под контроля американских сил.

Согласно данным портала VesselFinder, супертанкеру HUGE 18 лет, он ходит под флагом Ирана и находится под санкциями США. Профильные ресурсы характеризуют судно как «гигантское»: его размеры — 333 метра в длину и 60 метров в ширину. Расчетное время прибытия танкера в порт назначения, который не указывается, — 6 мая.

Центральное командование США (Centcom) рапортует об успехах блокады: за 20 дней ими остановлено 48 судов, следовавших в иранские порты или из них. Иранские официальные медиа при этом утверждают, что не менее 52 иранских кораблей уже смогли обойти ограничения.

Конфликт вокруг Ормузского пролива, стратегической артерии для мировых энергопоставок, продолжается на фоне затянувшегося перемирия между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры о разблокировке транспортного узла зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что хотел бы заключить сделку, но выразил недовольство текущим положением дел. По его словам, администрация США поддерживает телефонные контакты, однако в Белом доме якобы не понимают, кто сейчас принимает решения в Тегеране.

Иран через пакистанских посредников передал очередное предложение о переговорах, но США пока не ответили на него. Экономические последствия блокады для Ирана существенно ниже, чем удар по мировой экономике: цена на нефть уже превысила $100 за баррель, и энергоносители продолжают дорожать.