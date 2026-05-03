Иранский супертанкер с более чем 1,9 млн баррелей нефти на борту сумел прорвать блокаду США в Ормузском проливе, пишут СМИ со ссылкой на специализированный портал TankerTrackers.

Стоимость груза на судне HUGE оценивается примерно в $220 млн. Отслеживающие сервисы засекли танкер у берегов Шри-Ланки, после чего он прошел через Ломбокский пролив в Индонезии и направился к архипелагу Риау. Неясно, каким именно образом судну удалось уйти из-под контроля американских сил.

Согласно данным портала VesselFinder, супертанкеру HUGE 18 лет, он ходит под флагом Ирана и находится под санкциями США. Профильные ресурсы характеризуют судно как «гигантское»: его размеры — 333 метра в длину и 60 метров в ширину. Расчетное время прибытия танкера в порт назначения, который не указывается, — 6 мая.

Центральное командование США (Centcom) рапортует об успехах блокады: за 20 дней ими остановлено 48 судов, следовавших в иранские порты или из них. Иранские официальные медиа при этом утверждают, что не менее 52 иранских кораблей уже смогли обойти ограничения.

«Призраки», ложные флаги и темнота: как иранские танкеры обходят блокаду США в Ормузе

Конфликт вокруг Ормузского пролива, стратегической артерии для мировых энергопоставок, продолжается на фоне затянувшегося перемирия между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры о разблокировке транспортного узла зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что хотел бы заключить сделку, но выразил недовольство текущим положением дел. По его словам, администрация США поддерживает телефонные контакты, однако в Белом доме якобы не понимают, кто сейчас принимает решения в Тегеране.

Иран через пакистанских посредников передал очередное предложение о переговорах, но США пока не ответили на него. Экономические последствия блокады для Ирана существенно ниже, чем удар по мировой экономике: цена на нефть уже превысила $100 за баррель, и энергоносители продолжают дорожать.