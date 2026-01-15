Уголовная ответственность за секс вне брака в Индонезии распространяется и на иностранных туристов, которые приезжают отдыхать в том числе на остров Бали. Об этом RTVI рассказали в посольстве России в Джакарте.

«[Это] касается всех категорий лиц», — сообщили в российской дипмиссии в ответ на просьбу RTVI пояснить, затронет ли новое законодательство отдыхающих в Индонезии иностранцев.

В посольстве добавили, что популярный среди туристов остров Бали также не является исключением.

При этом случаев, когда российские граждане нарушали новый закон, пока не зафиксировано, отметили в дипмиссии.

2 января в Индонезии вступил в силу новый уголовный кодекс, куда в число преступлений включили добрачные половые отношения. Как отмечает агентство Reuters, кодекс в 345 страниц был принят еще в 2022-м и заменяет свод законов времен голландского колониального правления.

Новое уголовное законодательство криминализирует внебрачные половые отношения, хотя раньше преступлением считалась лишь супружеская измена. Теперь же за секс вне брака или за сожительство без официального брачного союза может грозить до года тюрьмы. Однако для этого необходимо, чтобы заявление было подано супругом, родителями или детьми того, кто совершил деяние.