10 декабря президент Индонезии Правобо Субианто прилетел в Москву на переговоры в Кремль. Почему индонезийский глава уже второй раз за год посещает Россию, зачем Москва и Джакарта проводят совместные военные учения, нет ли у индонезийцев опасений из-за угроз Трампа ввести пошлины для стран БРИКС — об этом в «Специальном интервью» RTVI накануне визита рассказал посол России в Индонезии Сергей Толченов.

О том, почему президент Индонезии Правобо Субианто так часто летает в Россию

Правобо Субианто не просто был на Петербургском форуме [ПМЭФ-2025] — за день до этого, 19 июня, он был там же, в Петербурге, с официальным визитом. Поэтому это действительно его вторая поездка в Россию.

Я считаю, что это нормально — все-таки мы давние партнеры, члены многих крупных многосторонних объединений, таких как БРИКС, «двадцатка». Это значит, что у президентов есть повестка дня, есть о чем говорить. Может быть, это прозвучит немножко бюрократически, но это тот самый политический диалог на высшем уровне, который у нас очень конструктивно и динамично развивается.

О том, какие соглашения готовятся к визиту Субианто

С учетом того, что визит будет носить рабочий характер, я не думаю, что будет подписываться что-то в присутствии президентов, как это было сделано в Санкт-Петербурге в июне. Но целый ряд документов готовится к подписанию.

Два из них были подписаны накануне в Москве, где в преддверии визита президента находился министр промышленности Индонезии.

Были подписаны два межведомственных меморандума. Один из них — по судостроению, другой — по условиям взаимного использования хризотилового асбеста.

Еще один документ — не хотелось бы сглазить, — возможно, будет подписан буквально завтра-послезавтра (беседа с послом проходила накануне, 9 декабря. — Прим.RTVI). Мы готовим, я считаю, достаточно важный в нынешних условиях для наших стран документ. Это межправительственное соглашение о взаимном признании образования — сертификатов, дипломов, документов, которые выдаются по итогам обучения.

О том, не выражала ли Индонезия опасений из-за угроз Трампа ввести пошлины для стран-членов БРИКС

Нет, не доводилось слышать. Собственно говоря, Индонезия уже находится под определенными тарифными — пока на нынешнем этапе — угрозами со стороны Соединенных Штатов, потому что у них еще продолжаются двусторонние переговоры по этому сюжету. Поэтому я не думаю, что наших индонезийских партнеров можно этим испугать.

С другой стороны, что мне нравится конкретно в этих партнёрах, — это достаточно самостоятельная сильная нация и страна, и просто так их не запугать — они не ведутся на такие слова и выстраивают повестку дня, отталкиваясь от своих интересов, как это делают многие члены БРИКС. Поэтому это объединение и состоялось.

О присоединении Индонезии к Новому банку развития БРИКС и ее взносе в $1 млрд

Партнеры давно интересуются этим банком как возможным дополнительным источником инвестиций. То есть они не только вложили туда этот миллиард, но и рассчитывают, естественно, что-то получать. Поэтому такой взаимный интерес — наверное, достаточно прагматичный.

Страна развивающаяся, понятно, что они рассматривают какие-то ресурсы, заимствования из других источников. Этот Новый банк развития, наверное, является одним из таких источников. Поэтому они намерены с ним сотрудничать.

О том, что дает индонезийцам членство в БРИКС

Я думаю, что, прежде всего, это уверенность в том, что — знаете, мы иногда говорим, что они на правильной стороне, — они стали членами объединения действительно единомышленников. Это те страны, которые проводят самостоятельную политику, которые не боятся каких-то внешних санкций, не боятся угроз. Которые просто проводят свою политику, ориентированную на собственные интересы.

Понимаете, ни я, ни кто-то не может сказать, что, допустим, нынешняя администрация Правобо Субианто — какая-то пророссийская, даже если мы говорим о двух визитах в течение одного года в нашу страну. Они реализуют свои национальные интересы. И то, что где-то в части этих национальных интересов, в их реализации участвует Россия (так же, как любые другие их партнеры), — вполне нормальное явление.

Мы же никого не упрекаем, что они сотрудничают с Соединенными Штатами, с Австралией, с Китаем или с кем-то еще. Это совершенно нормальный вопрос.

О том, есть ли давление на Индонезию, как на Индию, из-за интереса к российским нефти и газу

Да, он [интерес] остался. Про давление пока не слышал, потому что все-таки в случае с Индией этот интерес перерос в практическую стадию. У нас есть определенная доля нефтегазового экспорта сюда, но пока, конечно, не в таких объемах. И, может быть, поэтому пока это, что называется, не на американских радарах. Уверен, что такое давление будет, если мы будем реализовывать какие-то крупные поставки сюда — а я действительно надеюсь, что в перспективе, в будущем они будут.

Потому что Индонезия давно уже нетто-импортер по нефти и по газу. Недаром они, насколько я помню, уже больше 10 лет назад вышли из ОПЕК по этим же обстоятельствам. Так что понимание, что Россия остается одним из важных и надежных игроков энергетического рынка, здесь имеется.

Конечно, есть просто какие-то технические моменты. Все-таки по сравнению с Индией Индонезия [находится] немножко подальше, сложнее логистика. Но это те вопросы, которые можно обсуждать и которые с обеих сторон компании и бизнес стараются решать.

О товарообороте между Россией и Индонезией

Товарооборот уверенно растет. Я уверен, что по итогам 2025 года мы выйдем на новый показатель — порядка и, может быть, даже выше 5 миллиардов долларов.

С индонезийской стороны подавляющим по объему, самым крупным товаром является пальмовое масло, которое они поставляют в нашу страну, и многие другие товары.

С нашей стороны там достаточно широкий набор товаров — это и зерно, и удобрения, и, как я уже говорил, нефть и газ.

Хотелось бы, наверное, с обеих сторон побольше машиностроительной, высокотехнологичной продукции. Но работа в этих направлениях идет — может быть, не так быстро, как хотелось бы. Но уверен, что и здесь мы сможем добиться хороших результатов.

Об экспорте российских продуктов в Индонезию

Наверное, то, чего бы мне действительно хотелось — не просто как послу, а как потребителю, просто как человеку, который тоже ходит иногда в магазин, — это видеть больше российских товаров на полках, в магазинах. Не в торговой статистике, а своими глазами видеть, когда заходишь в местные супермаркеты. Этого не хватает.

У нас есть торговые представительства, есть представительство «Российского экспортного центра». И [звучит] идея о том, чтобы завозить сюда чисто потребительскую продукцию, продовольствие — опять же, не потому, что я посол России, а как человек, который все это пробовал и ел, и я уверен, что наше мороженое, тот же наш шоколад, наши конфеты гораздо вкуснее, чем из многих других стран, и индонезийцы со мной согласны… Если мы сможем все это сюда довозить и реализовывать, это будет очередная прибавка в товароборот.

О том, когда появится зона свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией

Это совершенно нормальная идея в современных условиях, когда многие страны стремятся к либерализации условий двусторонней торговли или в многостороннем формате. Если речь идет о ЕАЭС, то это пять стран-участниц.

И у Индонезии же не только с нами [готовится соглашение], они только в течение этого года, за последние месяцы — то, что я помню, — подписали аналогичные договоренности с Канадой; в течение 12 месяцев они смогут подписать такое же соглашение с Европейским Союзом, это на повестке дня. Поэтому здесь это совершенно естественный процесс.

Я уверен, это все-таки даст прибавку к тому же товаробороту, потому что на значительный ассортимент наших товаров и индонезийских товаров, соответственно, налоговая ставка, те же самые тарифы будут установлены на нулевом уровне. Соответственно, экспортеры получат возможность поставлять.

А что касается соглашения [между Индонезией и ЕАЭС], оно еще пока не подписано, соответственно, не вступило в силу. Насколько я владею информацией, помимо нас такие же решения уже приняли в Белоруссии и Армении. Ждем подтверждения, наверное, из Казахстана и Кыргызстана.

И тогда действительно, скрестив пальцы, наверное, можно ожидать, что до конца года такое соглашение будет подписано.

О том, участвует ли Индонезия в параллельном импорте в Россию

Знаете, вопрос достаточно деликатный, поэтому давайте постараемся его обойти. Мне неизвестны такие факты.

Что касается маркировки якобы китайских товаров [как индонезийских] — такие обвинения я слышал в отношении многих стран, даже здесь, в Юго-Восточной Азии. Пока я не помню, чтобы американцы предъявили какие-то конкретные доказательства.

Но то, что Индонезия может что-то выиграть, допустим, за счет переноса производств из Китая (часть западных стран выводят его, и, возможно, Индонезия будет пристанищем для таких объектов), — наверное, это возможно.

Хотя все-таки я считаю, что у этой страны есть собственный потенциал и собственные большие ресурсы. Причем одним из них, очень важным являются даже не природные, минеральные ресурсы, а огромное количество молодежи здесь и, соответственно, трудовые ресурсы, которые, наверное, востребованы в современных условиях.

О том, отправляет ли Индонезия своих трудовых мигрантов в Россию

Я думаю, что здесь можно говорить о взаимном интересе, но пока это на начальной стадии. Буквально в этом году мы стали получать обращения от российских компаний, которые заинтересованы в индонезийской рабочей силе. Соответственно, индонезийское правительство, где есть целое отдельное министерство, которое занимается так называемыми трудовыми мигрантами, тоже готово работать.

Но здесь, наверное, первые импульсы должны идти именно от бизнеса, чтобы мы поняли, в каких отраслях, какие специалисты нужны. И тогда уже мы — в том числе и посольство, и торгпредство, — будем готовы оказывать содействие в том, чтобы этот вопрос продвигать.

А потенциал, я считаю, у нас большой, и я уверен, что [с индонезийцами] не будет таких негативных аспектов, которые мы иногда, к сожалению, встречаем, когда речь идет о трудовых мигрантов из наших соседних государств. Никогда не слышал, что возникали какие-то проблемы законодательного или, скажем так, правоохранительного плана в отношении тех немногих индонезийцев, которые сейчас находятся в России.

О том, какие специальности среди граждан Индонезии интересуют российские компании

Интересуют, прежде всего, инженерные специальности — строители, технологи, добывающий сектор.

Причем надо все-таки обратить внимание, что когда мы получили этот спектр профессий, который интересен нашим компаниям, и посмотрели на специальности, по которым мы готовим для Индонезии студентов в наших вузах, то поняли, что, к сожалению, получаются очень сильные разночтения.

Потому что все-таки в большинстве своем студенты фокусируются именно на гуманитарных профессиях. А как раз инженерные, технические специальности не так востребованы. Поэтому здесь тоже надо смотреть, как эту ситуацию можно было бы исправить.

О том, будет ли Россия участвовать в тендере на строительство первой в Индонезии АЭС

Я уверен, что мы обязательно будем участвовать, вне зависимости от того, какой тип станции индонезийцы выберут. Потому что, наверное, уникальность позиции «Росатома» состоит в том, что они готовы предложить любые технологии, причем те технологии, которые уже используются, которые мы можем на практике показать индонезийским коллегам — на станциях, которые строятся либо в нашей стране, либо даже за рубежом.

Но здесь пока, к сожалению, мяч, как мы иногда говорим, находится на индонезийской стороне, потому что там пока все-таки не принято финальное, окончательное решение. Я полагаю, что, наверное, оно должно быть [оформлено] в виде указа президента, где бы говорилось о том, что, да, атомная промышленность в Индонезии будет, и будет назван или сформирован конкретный орган, который будет вести это направление.

Потому что сейчас претендентов несколько, и даже ни мне, ни «Росатому» непонятно, с кем вести переговоры. Как только это определится, как только он будет назван, мы даже не будем, наверное, ждать тендера. Как только будет понятно, какая организация будет курировать так называемую атомную промышленность, мы уже будем, что называется, стучаться в двери и разговаривать на тему нашего перспективного сотрудничества.

А то, что мы одни из наиболее серьезных и сильных игроков этой отрасли, здесь прекрасно понимают.

О конкуренции в атомной отрасли со стороны США, Франции и Китая

Я слышал, что даже такие немножко экзотические для меня страны, как Канада, Япония и Южная Корея [претендуют на строительство первой индонезийской АЭС]… Да, желающих много, но в отношении ряда из них я откровенно говорю индонезийским партнерам, что вам пытаются за ваши же индонезийские деньги здесь просто поставить эксперимент. То есть предлагают те технологии, которые пока существуют либо в чьих-то головах, либо как максимум, что называется, на бумаге.

А мы готовы действительно показывать и предлагать то, что уже можно пощупать, что уже работает. В качестве простого, но яркого примера — это первая в мире плавучая атомная станция «Академик Ломоносов», которая стоит в Певеке и уже пять лет используется для коммерческого производства электроэнергии, которую индонезийцы видели, которую они посещали и которую они прекрасно знают.

Так что в этом, я считаю, наша сильная сторона. Ну, а все остальное, уже будет итогом переговоров, которые мы, я надеюсь, будем вести.

Об идее создать на территории Индонезии совместной судостроительный кластер Москвы и Джакарты

Судостроительная отрасль в Индонезии существует достаточно давно. Они сами производят определенное количество и судов гражданского назначения, и военных кораблей.

Речь шла о том, что мы были бы готовы содействовать ее развитию, делиться своими технологиями, может быть, размещать какие-то заказы здесь или предлагать индонезийцам строить [в России]. Кстати, такие потребности у партнеров есть — строить что-то на наших верфях, в тех классах судов, в которых мы сильны. Наверное, это как раз тот пример, когда мы можем говорить о взаимовыгодном сотрудничестве.

Но самое главное, что я считаю интересным для индонезийской стороны, — то, что мы готовы предлагать свои технологические решения, причем самого современного уровня. Я надеюсь, что именно в этом направлении мы будем двигаться.

[Речь пока идет] больше пока о гражданских судах, но военные, я считаю, мы тоже готовы предлагать. Мы готовы предлагать, наверное, практически всю линейку продукции военного назначения, которая у нас имеется.

6 ноября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, находясь в Джакарте, заявил, что Россия и Индонезия могли бы рассмотреть возможность создать совместный судостроительный кластер, который будет работать не только на нужды Джакарты, «но и, например, на весь рынок АСЕАН».

О том, заинтересована ли Индонезия в приобретении атомных подлодок у России

Нет, я пока такого не слышал (что Индонезия заинтересована в приобретении у России атомных подлодок. — Прим.RTVI). Тем более мне пока трудно это представить, потому что Индонезия — член Бангкокского договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. И хотя речь идет просто о подводных лодках с атомным двигателем, здесь к этой тематике достаточно осторожное отношение.

С другой стороны, если у индонезийской стороны когда-то возникнет интерес к такому направлению, думаю, это будет предметом для очередных переговоров. Почему бы и нет? Если австралийцам можно, то почему нельзя их соседям?

В 2021 году Австралия, Великобритания и США заключили военно-политический пакт AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он предполагает оснащение австралийского флота ударными атомными подлодками. Как ожидается, первые субмарины Канберра может получить в конце 2030-х годов.

Сейчас, наверное, эта тема немного подзатихла, но на первом этапе Индонезия, как и ряд других государств региона, выражала опасения по поводу наличия у соседей такого класса оружия и непонимание, зачем оно нужно в условиях, когда никаких военных действий здесь нет.

О сотрудничестве России и Индонезии в военной и военно-технической сфере

Действительно, это неотъемлемая часть истории двусторонних отношений — сотрудничество и в военной, и военно-технической области. Мы до сих пор отмечаем 75-летие установления дипломатических связей между нашими странами, говорим о символах этой дружбы, сотрудничества.

Одним из них является монумент — подводная лодка советского производства с индонезийским названием «Пасопати», которая установлена на постаменте в городе Сурабая, втором крупнейшем городе Индонезии и одном из крупнейших портов. Там же находится крупнейшая военно-морская база, которую наши моряки и сотрудники посольства неизменно посещают, когда бывают в этом городе.

Туда регулярно, в последнее время практически каждый год, бывают дружественные заходы наших кораблей, военно-морского флота России.

По многим направлениям в 1960-е годы поставлялось оружие. Именно тогда за счет советского оружия, советских кораблей военно-морские силы Индонезии были, наверное, самыми сильными в регионе. Потом были разные времена, но сейчас я считаю, что Россия остается одним из важных партнеров в сфере военно-технического сотрудничества.

Естественно, я не буду о чем-то открыто говорить, но мы обсуждаем практические направления этого сотрудничества и готовы реализовывать практически любую заявку индонезийской стороны, если такая поступит. То, что нынешний президент Индонезии как бывший министр обороны, бывший военный уделяет вопросам повышения боеспособности вооруженных сил Индонезии большое внимание, — это видно. Соответственно, есть возможности для приобретения [вооружений у России].

Если мы будем просто одним из внешних партнеров Индонезии в этой сфере, это будет совершенно нормальное явление. Я буду только рад, если мы продолжим сотрудничать в этой области.

О том, может ли в Индонезии появиться военная база России

Знаете, я уверен, что в Индонезии, как и во многих других странах региона, есть определенный запрет на размещение иностранных военных баз. Поэтому в данном случае журнал Janes, австралийские СМИ и официальные лица просто использовали какую-то неправильно понятную ими информацию, чтобы в очередной раз попугать индонезийцев и другие страны региона российской угрозой.

Я не уверен, что индонезийцы должны что-то координировать с Австралией по вопросам, касающимся их обороны и сотрудничества с третьими странами в военной или военно-технической области.

Что касается практики заходов военных кораблей, посадок военных самолетов, здесь это совершенно нормальное явление. Мы такое реализуем со многими странами. У нас на регулярной основе, иногда по несколько раз в год совершаются такие заходы. Мы или индонезийцы не обязаны это с кем-то координировать. Это наши двусторонние отношения.

Мы проводим двусторонние военные учения, поэтому нам не надо ни перед кем отчитываться. Мы здесь самостоятельные и будем сотрудничать с Индонезией так, как наши две страны считают необходимым.

В апреле британский журнал Janes, специализирующийся на военной тематике, сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обратился к индонезийским властям с официальным запросом позволить России разместить свои стратегические бомбардировщики на одной из авиабаз страны. Позже министерство обороны Индонезии опровергло эту информацию. Глава МИД Австралии Пенни Вонг напомнила, что Джакарта обязана обсуждать с Канберрой вопросы, которые затрагивают национальную безопасность.

О том, зачем Россия проводит военно-морские учения с Индонезией

Мы все-таки морская держава, поэтому я считаю, что наши интересы есть во всех океанах. К тому же надо учитывать, что здесь — так уж сложилось географически и геостратегически — рядом с Индонезией проходят крупнейшие торговые морские пути. Это Малаккский и Сингапурский проливы, которые проходят фактически вдоль северного побережья острова Суматра, крупные проливы между островами Индонезии, которые используются для морского судоходства.

Это зона общих интересов. Наши учения не направлены на высадку десанта на побережье какой-то третьей страны. Мы отрабатываем вопросы слаженности военно-морских флотов, обеспечения защиты морского судоходства, борьбы с пиратством, борьбы с другими проявлениями трансконтинентальной преступности или международного терроризма.

Учения двустороннего и достаточно крупного масштаба действительно впервые проводились в прошлом году. С нашей стороны участвовали два корабля. Мы будем продолжать это каждые два года. Буквально в ближайшие дни будет проходить первая конференция, посвященная планированию вторых учений [в 2026 году], которые носят название «Орруда».

На этот раз они будут проходить не здесь, в Индонезии, а уже где-то в водах около российского Дальнего Востока. Это станет совершенно нормальной практикой, когда мы поочередно будем проводить такие учения то в одних, то в других водах.

О том, насколько остро стоит проблема пиратства для Юго-Восточной Азии

Насколько я владею статистикой, постепенно все идет на спад. Тем не менее нападения на гражданские суда сохраняются. Но больше внимания этому все-таки уделяют прибрежные страны. Я знаю, что Индонезия совместно с Сингапуром, Малайзией, возможно, Таиландом ведет совместное патрулирование в районе Малаккского и Сингапурского проливов.

Мы с Индонезией сотрудничаем в более широком масштабе. Но мы готовы оказывать партнерам необходимое содействие, делиться опытом и, возможно, отрабатывать какие-то совместные действия на случай, если это когда-то потребуется.

О военно-морских учениях «Комодо-2025» под эгидой Индонезии, в которых участвовали в том числе Россия, Китай и США

Я полагаю, что это нормальная практика. Если я не ошибаюсь, это были пятые учения «Комодо». Они проходили в разных точках. В этот раз, в феврале [2025 года], они состоялись на Бали.

Это международные многонациональные учения, на которые индонезийская сторона как страна-хозяйка приглашает разные страны-партнеры. Там были и Китай, и Австралия, и Новая Зеландия, и Россия, и США. Здесь не должно было быть и не было никакой дискриминации. В одном строю, в параллельных колоннах были корабли всех стран. Причем, на мой взгляд, российская группа кораблей была там одной из самых представительных.

Мы будем продолжать [участвовать в таких маневрах], Индонезия будет раз в два года проводить такие учения. Если нас будут приглашать, мы обязательно будем участвовать. С одной стороны, это, что называется, показать свой флаг. А с другой стороны, это обмен опытом между всеми партнерами.

О согласии Индонезии отправитиь миротворцев в сектор Газа в рамках «плана Трампа»

Я бы, может быть, здесь выразился немного аккуратнее. Они подтвердили готовность отправить свой достаточно большой контингент [в Газу], но пока до конца не ясны условия участия этого контингента. И явно индонезийская сторона не хотела бы направлять туда, скажем так, боевые подразделения.

Пока, насколько я обратил внимание, готовятся, прежде всего, медики и инженерные войска, чтобы вести восстановительные работы в секторе Газа, а также подразделение тыловой поддержки для этих сил.

Индонезия оказалась в немножко деликатной ситуации, потому что, с одной стороны, это одна из тех стран, кто на протяжении многих десятилетий последовательно поддерживает Палестину и выступает за создание отдельного Палестинского государства вместе с государством Израиль, то есть так называемую двугосударственную формулу решения палестино-израильского кризиса. С другой стороны, у Индонезии до сих пор нет дипломатических отношений с Израилем.

Поэтому возникают вопросы: а где будет базироваться штаб этих международных сил? Если он будет на израильской территории, то каким образом индонезийцы будут взаимодействовать и находиться там? Кто будет оплачивать все эту операцию? Пока не будет ответов на эти вопросы, наверное, индонезийские войска не отправятся на Ближний Восток.

То, что они находятся в состоянии готовности, это действительно так. Называют цифру в 20 тысяч человек. Но когда это будет реализовано — давайте подождем немного.

О готовности Индонезии отправить индонезийских миротворцев в зону украинского конфликта

Давайте не бежать впереди паровоза. Сначала надо понять, каким будет мирный план: либо тот, который сейчас продвигают американцы, либо тот, который Россия и Украина выработают на двусторонней основе. Что там будет прописано, будет ли вообще потребность в каких-то миротворцах или стабилизационных силах. Тогда уже можно будет говорить о том, какие страны там будут представлены.

Понятно, что Индонезия не член НАТО, что для нас, наверное, является определенной красной линией. То, что Индонезия готова направлять людей на такие крупные операции, это, наверное, нормальное явление, потому что эта страна — один из крупнейших поставщиков военных и полицейских, а также гражданского контингента для миротворческих сил в рамках ООН. Это известная история, они уже присутствуют в целом ряде стран.

Об отношении Индонезии к «плану Трампа» по Украине

Пока здесь достаточно сдержанное отношение, потому что понятно, что все хотят деталей. Я буквально сегодня встречался здесь с заместителем министра иностранных дел, он тоже меня спрашивал. Но пока детали еще обсуждаются между Россией и США, США и Украиной.

Не все известно. Я думаю, надо просто подождать. Когда будет понятна вся картина, тогда уже будем говорить о дальнейших шагах по реализации этого плана или каких-то других планов.

О перспективах отмены визового режима с Индонезией

Это интересная тема, потому что мобильность у граждан и возможности граждан свободно посещать другие страны даже с точки зрения прав человека — это важная составляющая. С другой стороны, Индонезия не относится для России к числу миграционно опасных направлений.

Поэтому это (безвизовый режим. — Прим.RTVI), наверное, могло бы быть, но пока в практическую плоскость не перерастало. Мы занимаемся немного другими соглашениями, которые, наверное, могли бы рассматриваться как подготовительные шаги к заключению соглашения о безвизовом режиме. Как я много раз пояснял нашим индонезийским партнерам и индонезийским гражданам, которые задают такие же вопросы, это в любом случае должно быть в рамках межправительственного соглашения.

То есть это достаточно серьезная и, к сожалению, длительная работа. Но в принципе, если такой вопрос встанет, мы готовы этим заниматься. Думаю, что Индонезия была бы, возможно, одной из стран, с которой мы в итоге могли бы прийти к такому шагу.

О том, когда в Индонезии заработают карты «МИР»

К сожалению, все, что касается платежей, финансовой сферы, — это, наверное, один из больших барьеров на пути развития сотрудничества по многим направлениям. Это касается и торговли, и инвестиций, и даже туризма, потому что наши туристы, приезжающие сюда, не могут пользоваться нашими картами и вынуждены везти с собой наличные или как-то по-другому расплачиваться.

Но мы постепенно работаем, думаем, как выйти [из ситуации], потому что и в рамках БРИКС, и в двусторонних рамках мы очень много говорим о том, что нужна независимая система взаиморасчетов между банками. Это, к сожалению, непросто, но работа ведется, интерес здесь понятен с обеих сторон.

О том, сколько российских туристов посетило Индонезию

Пока окончательной цифры нет, но то, что их стало больше, — это однозначно. Я думаю, что, может быть, около 200 тысяч будет к началу января. Этому во многом способствовало открытие с сентября 2024 года прямых авиарейсов из Москвы в Денпасар. Пока существует только один такой рейс, он выполняется «Аэрофлотом». Надеюсь, что когда-то и другие компании, может быть, индонезийские, будут летать к нам.

С другой стороны, надо понимать, что даже географически Индонезия немножко дальше, чем, допустим, Таиланд, Вьетнам, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Поэтому это занимает больше времени, удорожает поездки сюда.

К сожалению, сами индонезийцы не то что жалуются, но обращают внимание, что на достаточно большую Индонезию — если посмотреть на карту, это ведь три часовых пояса — тысячи островов. Но весь туризм сфокусирован на Бали, который, что называется, не резиновый и не может вместить очень много туристов. Уже сейчас идут жалобы от местного населения на перегруженность, на очень большое количество туристов. Поэтому надо комплексно работать.

Если развивать другие направления внутри Индонезии, если открывать больше авиарейсов сюда, то число [туристов] может еще увеличиваться. И если будет возможность, допустим, использовать карты «МИР», то, конечно, это упростит поездки туристов сюда и, наверное, будет способствовать росту их числа.

О том, почему у индонезийских авиакомпаний нет рейсов в Россию

К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Это надо спрашивать у них. Как-то так исторически сложилось, что индонезийские авиакомпании не летали [в Россию], хотя они выполняют рейсы в направлении Европы и Америки.

Наверное, здесь какая-то определенная экономическая составляющая. Может быть, нехватка самолетного парка, на что жалуются даже национальные авиаперевозчики. Если у них будет больше самолетов, может быть, откроют к нам рейсы. Но тут уже, что называется, карты в руках индонезийской стороны.

Об открытии Генконсульства России на Бали

[У России есть] Генконсульство в Денпасаре — это административный центр провинции Бали, острова Бали. Оно открылось в феврале этого года. Но пока, к сожалению, оно функционирует в ограниченном режиме, потому что все еще ведется работа.

Оказалось, что не так просто все сделать. Идет работа по подбору офисного помещения, в котором могут разместиться не только сотрудники, но и, самое главное, где можно будет разместить оборудование, аппаратуру, которая нужна для оформления паспортов, виз, других документов по ЗАГСу, в которых нуждаются наши граждане. А их подавляющее большинство проживают и находятся именно на Бали.

О рекомендациях для российских туристов и их главных ошибках

Можно разделить этот ответ на две части.

Первое (это относится не только к Индонезии, но, наверное, к любой другой стране) — это соблюдать определенные местные правила, традиции, обычаи. А в отношении Бали это тем более имеет значение, потому что даже внутри Индонезии Бали — это несколько особая провинция. На фоне страны с доминирующим мусульманским населением Бали — это индуизм, это свои традиции, свое верование, даже свои особенности в том, что касается владения землей, правил строительства жилья, поведения на улицах и так далее.

И, естественно, могут возникать конфликты или недопонимания, когда наши туристы ведут себя так, как они привыкли вести себя, допустим, у нас в стране.

С другой стороны, есть определенные нарушения, я бы сказал даже сознательного плана, со стороны, к сожалению, наших сограждан. Это, прежде всего, касается нарушения срока пребывания в Индонезии согласно тому типу визы, которая у них есть. Потому что для большинства, особенно туристов, это 30 дней плюс однократное 30-дневное продление. Но, к сожалению, как мне говорил заведующий консульского отдела посольства, бывали не один и не два — достаточно много случаев, когда где-то на Бали или в Джакарте обнаруживались туристы, которые въехали сюда несколько лет назад и с тех пор непонятно на какой основе пребывали здесь. Вот такими вопросами приходится заниматься…

Понятно, что, когда много туристов, то у людей возникает много вопросов, много проблем по жизни. Но и консульский отдел посольства в Джакарте, и наше генконсульство в Денпасаре — мы стараемся оказывать всё необходимое содействие.

В нынешних условиях, пока генконсульство не может закрывать какие-то вопросы, мы организуем так называемые выездные сессии сотрудников консульского отдела из Джакарты в Денпасар и там уже и выдаем паспорта, и принимаем граждан для какого-то личного общения… Поэтому они не брошены и не забыты: мы всегда готовы оказать содействие.

О положении релокантов в Индонезии

Да, есть релоканты. Сейчас по мере того, как проходит всё больше времени после начала специальной военной операции, их число постепенно, но сокращается.

Проблемы, наверное, возникают. Они связаны с тем, что мы уже с вами обсуждали: это соблюдение местных законов, традиций и обычаев. Потому что, естественно, находясь столь длительное время за рубежом, они стараются найти себе какие-то источники существования. Кто-то пытается заниматься бизнесом — средним, мелким… Собственно, наверное, именно поэтому в том, что касается российских инвестиций в Индонезию, Бали лидирует с большим отрывом по сравнению со всеми остальными регионами.

Но либо кто-то идет в обход местных законов, если речь идет вообще о незаконном предпринимательстве, кто-то работает в частном порядке гидами, преподавателями русского или какого-то иностранного языка, либо — когда речь идет о достаточно серьезном бизнесе (строительство жилья, вилл, жилых комплексов) — тоже не всегда четко соблюдаются внутренние законы. Напрнимер, оказывается, что земля под застройкой не имеет того статуса, какой должен быть, еще какие-то нарушения в строительной области…

Поэтому такие проблемы тоже возникают. Это уже имеет больше хозяйственное значение, но тем не менее мы стараемся что-то делать, по крайней мере, не бросаем наших граждан. Но ситуации бывают разные, и не всегда это находится исключительно в поле внимания посольства.

О том, есть ли россияне среди пострадавших от циклона «Дитва»

Нет, пострадали регионы в северной части острова Суматра, где, по нашим данным, российские граждане не находятся, и у нас нет информации, что кто-то из них пострадал.

О том, помогала ли Россия Индонезии справиться с последствиями циклона

Что касается содействия, то здесь сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, наш коллектив посольства — и не только посольства, но и других российских загранучреждений — провел сбор средств. И буквально завтра здесь, в соседнем помещении, в резиденции посла будет проходить церемония передачи тех продуктов и тех вещей, которые мы на эти средства купили и которые передаем индонезийским общественным организациям, чтобы они отправляли их уже непосредственно туда, на Суматру.

Что касается содействия по государственной линии, то здесь ситуация немножко неоднозначная, потому что индонезийская сторона не объявила даже эти три провинции на севере Суматры зоной чрезвычайной ситуации. И, насколько я понял наших партнеров, президент Индонезии сказал, что страна постарается справиться с этой бедой, с этой трагедией сама, задействовав потенциал и государства, и частного бизнеса, и общественных организаций, и всего населения.

И обращений об оказании содействия к иностранным государствам не направлялись. Соответственно, в этой связи и индонезийская сторона даже не готова принимать помощь от иностранных государств, поскольку решение было принято вот в таком русле.

О том, что Индонезия решила развивать хоккей с шайбой и дала гражданство четырем российским хоккеистам

Я приехал сюда полтора года назад, и мы сейчас в посольстве уделяем достаточно много внимания сотрудничеству по спортивной линии.

Мы сотрудничали и сотрудничаем с Федерацией бадминтона, где Индонезия более сильная страна, они нас чему-то учат.

Мы сотрудничаем с Федерацией гимнастики, потому что два месяца назад, в конце октября, здесь проходил Чемпионат мира, и мы с удовольствием увидели, что впервые после достаточно длительной паузы сюда приехали наши спортсмены. И особенно были рады за Ангелину Мельникову, которая завоевала здесь несколько золотых медалей.

Я с удовольствием узнал, что здесь есть местная Национальная федерация самбо, и мы с ними тоже наладили контакты.

И на одной из наших встреч, когда мы пришли в министерство спорта, внизу нас встречали четыре российских — на тот момент еще российских — гражданина, которых нам представили как хоккеистов. И я с удивлением узнал, что, во-первых, хоккей в Индонезии есть (его продвигает группа энтузиастов), и есть даже как бы местная маленькая лига, где играют четыре команды), и есть Национальная сборная Индонезии по хоккею, которая играет на Чемпионатах мира. Правда, по-моему, в четвертом дивизионе, не самом сильном. Но вид спорта развивается.

До этого были и другие иностранцы, но в этот раз они пригласили четырех наших хоккеистов: двое ребят уже достаточно в возрасте, двое — достаточно молодые. Я этому, честно говоря, только рад: они действительно натурализованы, будут играть за национальную команду Индонезии.

Может быть, вы не поверите, здесь, в Юго-Восточной Азии проводится, скажем так, маленькая местная, региональная Олимпиада — она так и называется «Спортивные игры Юго-Восточной Азии» (SEA Games). Там тоже есть хоккей, хоккей на льду. Если я правильно помню, там играют команды Индонезии, Малайзии, Таиланда, по-моему, даже Камбоджи… Вот, казалось бы, странно, — страны из тропического пояса, но почему бы нет — мы же, в конце концов, тоже играем в бадминтон и во что-то еще.