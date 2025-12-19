Президент России Владимир Путин заявил, что рождение детей в России необходимо сделать модным. Вместе с этим он призвал журналистов и деятелей культуры продвигать пропаганду отцовства и детства.

По его словам, многие женщины сначала хотят получить образование, а затем повышать его уровень и делать первые шаги в карьере. Таким образом, пояснил президент, первый ребенок появляется только к 30 годам.

«На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», — подчеркнул Путин.

В своем выступлении он обратил внимание и на коэффициент рождаемости как важный вопрос для всех стран «постиндустриальной экономики». По его словам, в Южной Корее показатель сейчас составляет 0.7 на женщину в детородном возрасте.

«У нас тоже чуть-чуть снизился — примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2. Это очень сложная задача», — отметил он.

Президент обратил внимание на значимость не только материального состояния, но и внутреннего — понимание счастья от материнства и отцовства. Однако он отметил, что семья не должна чувствовать недостатка в связи с рождением ребенка.

«Не буду подробно говорить о поддержке, с ипотекой еще надо поработать. Мы будем делать дальше все, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше», — заявил президент.

Путин также обратился к журналистам и деятелям культуры, призвав их разворачивать все то, о чем они говорят и пишут таким образом, чтобы «пропагандировать отцовство и детство».

В июле 2025 года Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым уже говорил, что коэффициент рождаемости в стране необходимо повысить до 2,1 ребенка на одну женщину. Президент отметил, что даже такой показатель к 2030 году будет маленьким.

«Катастрофическим» текущий уровень рождаемости (1,4 на женщину) ранее называл и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал многодетных матерей героинями и призвал «обращать внимание на героев среди нас».