В Москве и области на этой неделе будет постепенно теплеть, а среднесуточные температуры к воскресенью превысят климатическую норму на 2-3 градуса. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Если говорить в целом, то на этой неделе относительно теплая погода, и среднесуточные значения температуры будут близки к нормальным значениям и даже превышать норму», — сказал он.

В среду днем воздух в Москве прогреется до 20-22 градусов, по области — до 19-24 градусов, добавил специалист. Местами пройдет кратковременный дождь, который усилится к вечеру и в ночь на четверг.

«В четверг ночью при температуре воздуха в Москве 10-12 градусов, по области 8-13 градусов пройдет дождь», — уточнил синоптик.

Днем в четверг погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков или с кратковременным дождем, максимальная температура в Москве составит 19-21 градус, по области — 17-22 градуса, отметил метеоролог.

В пятницу столбики термометров подрастут: ночью еще сохранится прохлада — от 8 до 13 градусов, а днем воздух прогреется до 19-24 градусов, рассказал Ильин.

Ветер в этот день будет дуть с юга со скоростью 2-7 м/с, тогда как в среду и четверг ожидается юго-западный ветер 6-11 м/с, а в среду — с порывами до 13-18 м/с, добавил он.

«В выходные дни температура продолжит расти, и уже ожидаем 21-26 градусов, не исключено, что где-то по области температура сможет подняться и выше 26 градусов при длительных прояснениях», — сказал синоптик.

При переменной облачности в выходные местами также возможен кратковременный дождь, однако он существенно не испортит погоду, уточнил эксперт. Ветер в субботу и воскресенье сменится на юго-восточный, 2-7 м/с.

Атмосферное давление будет очень слабо расти и к выходным составит порядка 745-747 мм ртутного столба, добавил Ильин.