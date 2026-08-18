Пентагон заключил с Raytheon, входящей в RTX, контракт на $22,9 млрд на ускорение производства крылатых ракет Tomahawk. Об этом говорится в релизе военного ведомства. Соглашение оформлено по линии ВМС США.

В Минобороны США заявили, что контракт должен ускорить поставки, сократить сроки закупок и дать компании более устойчивые условия для расширения штата, наращивания сборки и укрепления цепочек поставок. В ведомстве называют Tomahawk одной из ключевых дальнобойных ударных систем.

«Ведомство призвало промышленность увеличить выпуск боеприпасов, и RTX откликнулась на этот призыв. Данный контракт по Tomahawk расширяет наши возможности по оснащению объединенных сил и гарантирует, что наши военнослужащие никогда не окажутся в неравном бою», — заявил замглавы Минобороны по закупкам и обеспечению Майкл Даффи.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Цао назвал соглашение «знаковым вложением» и заявил, что оно позволит ускорить передачу ракет военным «с беспрецедентной скоростью». Он добавил, что власти задействуют все доступные инструменты, чтобы расширить мощности оборонной промышленности и обеспечить войска необходимым вооружением.

Контракт курирует структура PAE Munitions (Portfolio Acquisition Executive Munitions) — подразделение ВМС, отвечающее за разработку, закупку и поставку морских боеприпасов и ударных систем. В Пентагоне рассчитывают, что координация ключевых оружейных программ поможет быстрее нарастить выпуск и обеспечить флот нужным объемом вооружений.

Reuters ранее писало, что во время конфликта с Ираном США израсходовали около половины запаса Tomahawk. По данным агентства, это стало одним из аргументов в пользу расширения производства.

Сделка отражает курс администрации Дональда Трампа на ускоренное наращивание военных заказов. В конце июля Пентагон заключил с Lockheed Martin рекордный контракт на $58,62 млрд на производство перехватчиков PAC-3 MSE для Patriot.