Книги о поэте и барде Владимире Высоцком, писателе Михаиле Булгакове, режиссере Андрее Тарковском и рок-музыканте Викторе Цое будут специально промаркированы из-за упоминания наркотических средств. Это следует из Отраслевого перечня такой литературы, который в порядке саморегулирования ведет Российский книжный союз (РКС).

Речь идет о следующих книгах: Владимир Новиков «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед Ним», Любовь Белозерская-Булгакова «Булгаков. Мои воспоминания», Екатерина Горпинко «По следам Мастера и Маргариты», Алексей Варламов «Михаил Булгаков» (серия ЖЗЛ), Андрей Плахов «Тарковский и мы», Наташа Васильева-Халл «Виктор Цой и группа “Кино”: Фотографии. Воспоминания».

Наследник архива Михаила Булгакова Сергей Шиловский сказал RTVI, что не в курсе включения книг о писателе в этот перечень.

«Но я понимаю, что они имеют в виду. В жизни Булгакова был такой период, когда он принимал запрещенные препараты. В то время они были не запрещенные. Но он же потом излечился от этого, поэтому я не считаю, что это является запретом каким-то. Но властям виднее», — прокомментировал он.

Из перечня в то же время исключили книгу главреда RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», сборники Артура Конан Дойля «Приключения Шерлока Холмса» и роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», которые попали туда изначально.

Как объясняет РКС, такой перечень опубликован и ежедневно обновляется в связи с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу 1 марта. Речь идет о необходимости маркировать произведения литературы и искусства, содержащие информацию о наркотических и психотропных веществах. Это касается только произведений, обнародованных после 1 августа 1990 года.

РКС отмечает, что направлял ведомствам, ответственным за появление новых требований, компромиссное предложение — маркировать только новинки, которые выходят в свет после того, как поправки начали действовать. Однако инициатива не была поддержана.

В списке на данный момент значатся отдельные книги Дины Рубиной, Татьяны Устиновой, Андрея Вознесенского, Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Эрнеста Хемингуэя, Рэя Брэдбери, Стивена Кинга, Курта Воннегута, Эриха Мария Ремарка, Пауло Коэльо, Хулио Кортасара, Ю Несбё и других.

Также в перечень внесены сборники песен рок-музыканта Майка Науменко, текстов музыканта-авангардиста Сергея Курехина, мемуары певицы Бритни Спирс, дневники и письма оперной звезды Марии Каллас, автобиография рок-звезды Оззи Осборна.

Кроме того, в списке имеются книги по психологии и психотерапии, включая методы избавления от зависимостей, в том числе работы доктора психологии и психиатрии Роберта Лихи и знаменитого Эрика Берна.