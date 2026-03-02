Произведения Виктора Пелевина, Маргариты Симоньян и дневники Курта Кобейна были включены в список книжных изданий, подлежащих специальной маркировке из-за содержания в текстах упоминаний наркотических веществ. Перечень, в который вошло более тысячи наименований, был опубликован на сайте Российского книжного союза.

В частности, в документе упоминаются романы Пелевина «Чапаев и Пустота», «Generation «П», «Transhumanism Inc.» и другие, сборник рассказов «Водоворот» и роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Симоньян и книга «Nirvana. Личные дневники Курта Кобейна».

Помимо этого, в список были внесены издания Стивена Кинга («Томминокеры», «Противостояние»), Хантера С. Томпсона («Ангелы Ада»), Артура Конан Дойля («Приключения Шерлока Холмса»), Оскара Уайльда («Портрет Дориана Грея»), Жан-Поля Сартра («Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет»), Томаса Пинчона («Винляндия», «Радуга тяготения»), Юкио Мисимы («Жизнь на продажу»), Харуки Мураками («Ничья на карусели»), Рю Мураками («Дети из камеры хранения»), Джона Стейнбека («К востоку от Эдема»), Говарда Лавкрафта («Зов Ктулху», «Хребты безумия») и других.

Среди русских авторов, попавших в перечень, фигурируют Татьяна Устинова («Вселенский заговор. Вечное свидание», «От первого до последнего слова»), Александра Маринина («Черный список»), Михаил Елизаров («Мультики»), Сергей Лукьяненко («Рыцари Сорока Островов»), Дина Рубина («Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник»), Владимир Сорокин («День опричника», «Сахарный кремль») и другие.

Также в документе упоминаются тексты Эмира Кустурицы («Оно мне надо»), Виктора Цоя («Своими словами. Книга интервью. 1983-1990»), Виталия Дубинина и Татьяны Винокуровой («Авторизованная биография бас-гитариста группы Ария»), Максима Семеляка («Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования») и Наталии Медведевой («Мой Лимонов»).

Документ содержит в том числе упоминание таких книг, как «Справочник участкового терапевта. Алгоритмы диагностики, тактики лечения, ведение документации», «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», «В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке» и «Новейшая история России в 14 бутылках водки».

Как следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале РКС, обнародованный перечень представляет собой тестовую версию и будет обновляться еженедельно. Издания вносятся в список по заявлению правообладателя (издателя), после чего их маркировку должны самостоятельно проверять оптовые и розничные продавцы, а также библиотеки.