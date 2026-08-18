Занимавший третью должность в иерархии ФИФА исполнительный директор по операционной деятельности Кевин Лямур уволен после критики плана президента организации Джанни Инфантино по продаже коммерческих прав частным инвесторам. Об этом сообщает The Guardian.

Лямур публично выступил против сделки с американской инвестиционной компанией A-CAP, которая должна была получить права на коммерческие активы ФИФА.

В интервью The Guardian он заявил, что этот план «угрожает будущему футбола и ставит под удар развитие игры по всему миру».

«План по продаже коммерческих прав ФИФА частным инвесторам угрожает будущему футбола и ставит под удар развитие игры по всему миру», — сказал Лямур.

Он также усомнился в том, что сделка отвечает интересам национальных ассоциаций и болельщиков. В письме сотрудникам ФИФА, которое цитирует Associated Press, увольнение Лямура объяснили «фундаментальными разногласиями в вопросах стратегии организации».

Члены совета ФИФА, по данным AFP, сообщили Лямуру, что он лишился их доверия. Лямур в прощальном письме подтвердил, что его увольнение связано с разногласиями по поводу будущего футбола, и поблагодарил коллег за совместную работу.

План Infront был предложен фирмой, которую Инфантино лично привел в ФИФА в 2022 году. Сделка предполагала передачу прав на проведение турниров и коммерческие активы организации компании A-CAP, базирующейся в Майами.

По данным The Guardian, сумма сделки могла составить несколько миллиардов долларов, но ее критики, включая Лямура, предупреждали, что она закроет ФИФА доступ к международному рынку на десятилетия вперед.

Некоторые члены совета ФИФА также опасались, что Инфантино пытается таким образом обеспечить себе финансовую поддержку на случай своего ухода или возможного расследования.

Лямур пришел в ФИФА в 2018 году. В 2023 году его назначили на пост исполнительного директора по операционной деятельности. До этого он более 14 лет проработал в UEFA, где был заместителем генерального секретаря и считался близким соратником бывшего президента организации Мишеля Платини.

The Guardian называет увольнение «местью» со стороны Инфантино за публичную критику. Сам Лямур в комментарии BBC подчеркнул, что его позиция была продиктована заботой о долгосрочных интересах футбола.

ФИФА подтвердила увольнение Лямура, но отказалась комментировать мотивы этого решения, сославшись на внутреннюю политику организации. Инфантино лично не высказывался по этому поводу, но, по данным источников, настаивал на необходимости сделки для увеличения доходов ФИФА и расширения ее глобального влияния.

По данным французских СМИ, именно публичные высказывания Лямура, а не внутренние разногласия, стали причиной увольнения. Некоторые национальные ассоциации, по информации немецких изданий, выразили обеспокоенность этим кадровым решением и попросили ФИФА предоставить разъяснения.

Бывшие коллеги Лямура по UEFA выразили ему поддержку, назвав увольнение «несправедливым». ФИФА заявила, что продолжит реализацию своей стратегии, но дальнейшая судьба плана Infront остается неясной.

По мнению ряда СМИ, этот скандал может негативно сказаться на репутации ФИФА в преддверии чемпионата мира 2026 года.