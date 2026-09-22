Прокурорская проверка выявила нарушения на частном производстве ветеринарных вакцин и других препаратов для животных, руководителю коммерческой организации внесено представление, виновных привлекут к ответственности. Об этом сообщила прокуратура Москвы. В правоохранительных органах заявили ТАСС, что речь идет о комплексной вакцине для собак «Мультикан-8», которая с начала августа стала причиной массовой гибели животных в десятке субъектов РФ.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказано в релизе прокуратуры.

Там не уточняется, о каком предприятии идет речь и с чем именно связана проверка. Ведомство отметило, что проводит ее «по поступившим обращениям» и что в ней участвуют эксперты Россельхознадзора.

Производителем «Мультикана-8» является московское ООО «Ветбиохим», основанное в 2005 году и принадлежащее частным лицам. После серии жалоб хозяев собак Россельхознадзор выявил, что 20-я серия вакцины не соответствует критериям качества, и велел изъять ее из обращения и уничтожить. В ведомстве заявили, что в образцах 20-й серии вакцины, отобранной в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни Ауески.

«Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной „Мультикан-8“ серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных», — цитировал ТАСС сообщение Россельхознадзора.

Как объясняет Россельхознадзор, болезнь Ауески — это остро протекающая инфекционная болезнь свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, собак, кошек, лисиц, соболей, норок, хорьков, песцов, енотовидных собак и грызунов. У большинства перечисленных животных, включая собак, характерными признаками болезни являются зуд и расчесы в области головы и других частей тела, возбудимость или угнетение, слюнотечение, нарушение координации, мышечная дрожь, судороги, параличи. Эффективного лечения болезни Ауески на сегодня нет. У собак она развивается быстро, приводя к гибели в течение 2—4 дней, передает ИС «Вести».

Компания «Ветбиохим» следом сообщила, что на ее производственной площадке продолжается «большая техническая проверка», причины попадания вируса в вакцину выясняются. Там также заявили, что производство всей линейки вакцин «Мультикан» (4, 6, 8) остановлено, чтобы максимально купировать даже потенциальный риск.

Как рассказал РЕН ТВ замдиректора компании, смертельная серия «Мультикана-8» составляла около 50 тыс. доз. Тот факт, что в вакцине нашли вирус болезни Ауески, он назвал «серьезным вызовом».

Телеграм-канал «База» утверждает, что с начала вакцинации в ветклиниках поступило уже более 300 заявлений о гибели собак. У животных были схожие симптомы: судороги, отек, высокая температура и рвота с кровью.