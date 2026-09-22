Пожар в ТЦ в башкирском Стерлитамаке, унесший жизни четверых человек, стал следствием преступной халатности. Об этом заявил RTVI член комитета Госдумы восьмого созыва по безопасности Андрей Альшевских. По его словам, необходимо ужесточить ответственность для должностных лиц.

«Да, как «Зимняя вишня»… Были, к сожалению, и другие случаи. Надо снова выявлять, что у нас не сработало. Либо опять на бумаге у нас все хорошо а по факту получается, что все плохо», — сказал депутат.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, 37 из них — дети. Следствие обнаружило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в ТЦ. Экспертиза показала, что возгорание произошло из-за светодиодного светильника: он расплавился, а капли горящего пластика попали в сухой бассейн. В день пожара в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Аварийные выходы из «Зимней вишни» оказались заперты. Фигурантов дела, в том числе бывших совладельца и гендиректора ТЦ, приговорили к длительным срокам. Некоторых из них позже освободили от отбывания наказания.

Альшевских назвал пожар в стерлитамакском ТЦ преступной халатностью.

«По-другому я это назвать не могу. Следственные органы должны дать оценку лицам которые отвечают за противопожарную безопасность как сотрудников МЧС, так и сотрудников, которые являются работниками коммерческого предприятия. На каждом предприятии есть человек, который отвечает за противопожарную безопасность», — отметил парламентарий.

По словам Альшевских, необходимо ужесточать ответственность для должностных лиц, ответственных за противопожарную безопасность, а также для тех, кто подписывает акты о выполненных работах и проверках.

«И тогда эти должностные лица будут, возможно, в более в полной мере осознавать свою ответственность, просто так подписи ставить не будут. Они должны знать, что не дай бог что-то случится, а они подписали документ, они будут получать реальные сроки», — сказал собеседник RTVI.

Пожар в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке возник утром 22 сентября на втором этаже здания. По данным МЧС, площадь возгорания составила 2,1 тыс. кв. м. В результате погибли четыре человека, трое из них ― сестры, еще пятеро пострадали. Некоторым посетителям приходилось прыгать из окон здания.

По данным РЕН ТВ, после возникновения пожара автоматическая пожарная сигнализация сработала, но сигнал тревоги на пульт пожарной охраны не прошел. Mash пишет, что коридоры были заставлены шкафами, что затрудняло эвакуацию. Погибшие в результате пожара были отрезаны от выходов огнем и задымлением, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за аварийного режима электрооборудования, утверждает Mash. Последняя проверка пожарной безопасности здания проводилась в октябре 2021 года.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 1 ст. 3 ст. 109 УК РФ).

Глава Башкирии Радий Хабиров после пожара в стерлитамакском ТЦ поручил профильным ведомствам провести проверки торгово-сервисных комплексов. «Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии», — написал он в телеграм-канале.