Бывшего гендиректора кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок освободили от наказания в виде 13,5 лет лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ в марте 2018 года, унесшем жизни более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда. Поводом для досрочного освобождения стало состояние здоровья экс-управляющей.

В решении суда указано, что диагноз Судденок относится к заболеваниям, наличие которых может быть поводом для прекращения отбывания срока в местах лишения свободы. Кроме того, состояние женщины «значительно ухудшалось». О какой именно болезни идет речь, не уточняется.

Об освобождении Судденок ходатайствовало руководство колонии, в которой ее содержали. Представители Медико-санитарной части № 42 ФСИН России объяснили, что проводить лечение осужденной по месту отбывания наказания невозможно из-за отсутствия необходимых условий и лицензий у медицинского учреждения.

Постановление об освобождении Судденок было вынесено еще 1 сентября, а 19 сентября оно вступило в законную силу. В пресс-службе суда отметили, что на момент выхода из колонии осужденная отбыла более половины назначенного ей срока. Источник NGS42.ru сообщил, что Судденок вышла на свободу около полутора месяцев назад и «какое-то время жила в Топкинском округе, но недавно якобы переехала».

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и детей в результате пожара в ТЦ, заявил «Газете.Ru», что у него нет претензий к Судденок. По его словам, она «всего лишь номинал, решений никаких не принимала».

«Она единственная, кто плакал вместе с родителями на суде. Думаю, она одна единственная, кто покаялся, ну и она все равно понесла хоть какое-то наказание», — отметил Востриков.

Надежду Судденок приговорили к 13 годам и шести месяцам лишения свободы в октябре 2021 года. Ее признали виновной по статьям о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) и о нарушении требований пожарной безопасности (ст. 219 УК). После апелляции срок сократили до 13 лет и четырех месяцев.

По аналогичным обвинениям в колонию на 11 лет отправили технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева. Экс-владелец ТЦ Юлия Богданова получила 14 лет лишения свободы.

В апреле суд освободил из-под стражи еще одного фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» — пожарного Сергея Генина, признанного виновным в халатности, пишет ТАСС. В СИЗО у него было выявлено онкологическое заболевание. Генина отпустили под подписку о невыезде.