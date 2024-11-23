Осужденный за взятку бывший гендиректор и совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня» Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Вадима Трифонова.

Решение об освобождении Вишневского от дальнейшего отбывания восьмилетнего срока принял Кировский районный суд Томска. Адвокат уточнил, что жалоба прокуратуры не была удовлетворена.

Рассмотрение дела Вячеслава Вишневского в суде началось в ноябре 2020 года. Его обвиняли в даче взятки в размере 7 млн рублей Танзиле Комковой, которая занимала должность начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области. По утверждению стороны обвинения, это позволило бизнесмену реконструировать ТЦ «Зимняя вишня» без разрешения на строительство с нарушением проекта.

Изначально экс-гендиректор «Зимней вишни» говорил, что Комкова получила деньги за оформление разрешительных документов на ввод торгово-развлекательного комплекса в эксплуатацию, но позднее признал свою вину.

В октябре 2022 года Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима и назначили ему штраф в размере 21 млн рублей. После этого суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 млн рублей, сообщало РИА Новости. Наказание экс-гендиректор отбывал в колонии строгого режима №4 в Томске.

Также были арестованы принадлежащие Вишневскому и его матери земельные участки, жилые дома, квартиры, коммерческая недвижимость, находящаяся в России и Испании.

Следственный комитет (СК) отмечал, что в 2016 году бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В марте 2019 года его задержали в Польше и экстрадировали в Россию.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них — дети. Огонь удалось потушить только на следующий день. Позже Следственный комитет обнаружил серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в ТЦ. Экспертиза показала, что возгорание произошло из-за светодиодного светильника: он расплавился, а капли горящего пластика попали в сухой бассейн, что и спровоцировало пожар.

В августе 2018 года здание ТЦ было снесено. Спустя год на его месте открыли «Парк ангелов» в память о погибших.