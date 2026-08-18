В результате стрельбы в школе на юге Филиппин погибли два ученика, один из которых открыл огонь по своим одноклассникам, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел во вторник в городе Замбоанга. По данным властей, ситуация в учебном заведении уже находится под контролем. Причина, по которой подросток пошел на преступление, неизвестна.

Стрельба произошла в школе при частном университете Ateneo de Zamboanga. Согласно предварительному полицейскому отчету, ученик принес на территорию кампуса пистолет и винтовку и открыл огонь по учащимся в одном из классов. Нападавшим оказался ученик девятого класса. После стрельбы он покончил с собой. Вторым погибшим стал ученик классом старше, сообщили в полиции.

Президент университета Эрнальд Андал подтвердил, что других погибших или пострадавших нет.

Этот случай стал вторым школьным расстрелом на Филиппинах менее чем за два месяца. В июне в государственной школе в городе Таклобан два ученика открыли огонь на территории учебного заведения. Тогда погибли как минимум три школьника, около 20 человек получили ранения.

Стрельба в школах считается редкостью для Филиппин, где действуют относительно строгие правила владения оружием, включая проверки биографии и психологическое обследование владельцев. При этом в стране по-прежнему распространено нелегальное оружие.

Стрельба произошла менее чем через десять дней после нападения в Таиланде. 7 августа ученик устроил стрельбу в школе на окраине Бангкока.