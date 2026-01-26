Получившей ножевое ранение при нападении семиклассника уборщице из нижнекамского многопрофильного лицея № 37 Алсу Анасовой выплатят 500 тыс. рублей, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев на совещании руководства нижнекамского муниципального района («Деловой понедельник»).

Он пояснил, что Анасова отвлекла

«Благодаря Алсу Анасовой (это технический работник школы) было отвлечено внимание нападавшего, что спасло от более серьезных последствий. Нами принято решение о выделении материального поощрения Алсу Шайхулловне в размере 500 тысяч рублей», — сказал Беляев.

Он сообщил, что ее состояние сейчас стабильное, а здоровью ничего не угрожает. Вместе с этим он отметил и действия педагогов, которые своевременно отреагировали на тревогу и забаррикадировались в кабинетах вместе с учениками.

Кроме того,Беляев заявил о необходимости создания антибуллинговой системы в городе. Она, по его словам, будет призвана обеспечить дружелюбную и безопасную среду в школах и других учебных заведениях.

«Нам необходима антибуллинговая программа города. Если в ходе проверки факты травли подтвердятся, мы не ограничимся дисциплинарными мерами», — рассказал глава города.

Вместе с этим он отметил, что в школах нужно создать специальную психологическую программу при участии лучших специалистов со всей страны. Первой площадкой, на базе которой опробуют предложенные меры станет лицей № 37.

Утром 22 января 13-летний лицеист поругался с одноклассниками и разослал им несколько селфи в черной маске с рисунком черепа, а потом пронес на территорию школы нож и сигнальное устройство, ударил ножом уборщицу и взорвал три петарды. Не пострадал никто, кроме женщины и самого подростка, который получил травмы рук при взрывах и нанес себе повреждения перед задержанием.

У него изъяли смартфон, нож, маску и тактические перчатки, после чего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На ремне разгрузки, которую мальчик надел перед нападением, обнаружили надпись «ЛИЗА 20.01.2026». СМИ пришли к выводу, что это имя его подруги из параллельного класса и дата ее самоубийства. В день нападения — 22 января — состоялись ее похороны.

Знакомая девочки рассказала, что ее травили в школе. Другие ученики предположили, что мотивом нападения могла стать месть за погибшую.

По их словам, нападавший увлекался оружием и терактами, в том числе скулшутингами. Он выбирал для соцсетей никнеймы с отсылками к неонацизму и неофашизму, а для Telegram сам сделал стикерпак с фотографиями «Казанского стрелка» Ильназа Гилявиева.