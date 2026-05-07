МИД России направил всем аккредитованным дипломатическим миссиям ноту с призывом срочно эвакуировать сотрудников посольств в Киеве. Об этом говорится в официальном комментарии представителя ведомства Марии Захаровой.

Дипломатов и представителей аккредитованных при МИД России международных организаций, а также граждан призывают срочно эвакуировать из украинской столицы. Нота появилась на фоне предупреждения Минобороны о том, что Россия будет наносить ответные удары, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации, с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», — приводится цитата из ноты в заявлении на сайте МИД.

Российские диппредставительства также должны проинформировать о позиции Москвы страны аккредитации и международные организации, добавила Захарова.

4 мая 2026 года, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время парада Победы в Москве, который пройдет без военной техники, «могут пролететь украинские дроны».

В конце апреля президент России Владимир Путин предложил прекратить боевые действия на время празднования Дня Победы в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Позднее Минобороны России объявило о перемирии 8-9 мая, а Владимир Зеленский подтвердил, что готов соблюдать «режим тишины» уже с 6 мая.