Россия не проводила каких-либо военных операций во время перемирия с Украиной, тогда как Киев, по информации Минобороны, совершил более 16 тыс. нарушений. Об этом заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Подводя итоги перемирия, приуроченного к празднованию Дня Победы, сенатор отметил, что ВСУ не запускали беспилотники по параду в Москве из опасений ответного удара, но по остальным территориям России «с огромным удовольствием пытались нанести удар».

Джабаров выразил уверенность в том, что российская сторона способна при необходимости «в любой момент» нанести удар по Украине и ее союзникам, «если они не поймут, что нельзя воевать с мирным населением».

В начале мая Минобороны России в одностороннем порядке объявило о перемирии в зоне военных действий 8 и 9 мая по решению президента Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил режим тишины с полуночи 6 мая, не назвав дату окончания действия режима.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Россией и Украиной будет действовать с 9 по 11 мая. Он выразил надежду, что временное прекращение огня станет началом завершения всего конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не обсуждался вопрос о возможности продления перемирия после 11 мая.

Минобороны России отчиталось, что в период действия режима прекращения огня было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной в зоне СВО.

Российские группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня с 8 по 11 мая, добавили в военном ведомстве. При этом российские военные «зеркально реагировали» на действия ВСУ: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников, говорится в сообщении.

После окончания действия режима прекращения огня ВС России продолжили проведение военной операции, отметили в Минобороны.