В Кремле не обсуждали возможное продление перемирия между Россией и Украиной после 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении президента США Дональда Трампа, сообщает Интерфакс.

По словам Пескова, в Кремле не видели соответствующего заявления американского лидера. Он уточнил, что перемирие действует 9, 10 и 11 мая, и других обсуждений по этому поводу не было. Ранее Дональд Трамп выразил надежду на продление прекращения огня, отметив, что хотел бы завершения конфликта.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной в период с 9 по 11 мая. Также, по его словам, стороны планируют провести обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».