Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он назвал этот праздник священным для страны, напомнил о подвиге советского народа и о том, что нынешние бойцы на фронтах СВО вдохновляются подвигами предков.

«Дорогие граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры, участники специальной военной операции! Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником!» — начал свою речь президент.

Он отметил, что забота об отчизне объединяет весь российский народ, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной, ее подлинной истории и истинных героях — дело чести для россиян.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», — сказал Путин.

Президент России напомнил, что Советский Союз понес колоссальные потери и принес колоссальную жертву «во имя свободы и достоинства народов Европы».

Он также отметил, что 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории России, день, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз.

«В этом году исполнится 85 лет с тех пор, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия, и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что планы гитлеровской Германии касались уничтожения всех народов, наций, этносов Советского Союза.

«Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для отечества времена», — заявил Путин.

Президент сказал о подвиге советского народа, который «стеной встал» на защиту родины. Он отметил не только беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, но и самоотверженность участников народного ополчения, партизан подполья, а также усилия тружеников тыла, науки, промышленности и сельского хозяйства.

«Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас», — сказал президент.

После минуты молчания Путин продолжил свою речь словами о том, что поколение победителей вдохновляет участников СВО.

«Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Несмотря на это наши герои идут вперед», — отметил президент.

Он добавил, что рядом с российскими военными трудятся рабочие и конструкторы, инженеры и ученые, изобретатели. «Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», — рассказал Путин.

При этом президент отметил, что как бы ни менялись техника и производство, неизменным остается то, что «судьбу страны вершат люди».