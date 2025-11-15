Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков получил в колонии диплом электрика и не собирается подавать прошение об условно-досрочном освобождении. В интервью RTVI он рассказал, почему по-прежнему настаивает на полномасштабной мобилизации в России и уверен, что в нынешнем виде Украина перестанет существовать, а значительная ее часть воссоединиться с Россией «по линии Керзона».

О жизни в колонии

— В сентябре некоторые телеграм-каналы писали о том, что ваше здоровье резко ухудшилось. Супруга и адвокаты тогда быстро опровергли эту информацию. Расскажите, как ваше самочувствие? Почти два с половиной года в изоляторе и колонии сказались на здоровье?

— Здоровье мое относительно стабильное. Резкого ухудшения нет.

— Как сейчас устроен ваш день, чем занимаетесь в колонии?

— Подъем, зарядка, завтрак. И так — шесть дней в неделю. Ужин в 16 часов, в 18 часов расчет, отбой в 22 часа, в выходной — прогулки, иногда бывает строевой смотр. Два раза в неделю баня. Получил диплом электрика, но по-прежнему работаю намеловщиком в швейном цеху.

— Планируете ли вы подавать прошение об условно-досрочном освобождении и, если да, на какое решение рассчитываете?

— В настоящий момент никаких прошений об УДО подавать не собираюсь.

О вероятности войны с Европой

— Президент подписал указ, которым резервистов можно теперь привлекать к специальным сборам для охраны критически важных объектов, включая энергетическую и транспортную инфраструктуру в своем регионе. Как оцениваете эту инициативу?

— Это слишком мало и слишком поздно. В общем, все как обычно.

— В предыдущем интервью вы говорили, что необходима мобилизация, но уже заканчивается 2025 год, и второй волны так и не произошло. Есть ли вариант победы без второй волны?

— Без полномасштабной мобилизации невозможна победа, а краткосрочное перемирие может только ухудшить положение.

— Европейские страны активно милитаризируются, а из уст европейских военных чиновников, а также представителей НАТО все чаще можно слышать заявления о подготовке к возможной войне с Россией. Называют даже сроки — три-пять лет. Как вы оцениваете вероятность войны с Европой и НАТО в перспективе пяти лет?

— Вероятность такой войны оцениваю как незначительную при том условии, что мы будем достаточно сильны в войне с Украиной. Если не сможем победить Украину, то, возможен сценарий интервенции после дестабилизации политической ситуации внутри России.

— Какие из стран сегодня вы считаете наиболее агрессивно настроенными по отношению к России? И почему, как вы считаете, эти страны-ястребы до сих пор не решаются ввести на Украину свой контингент?

— Наиболее агрессивно настроены Англия и США. Менее агрессивно — Франция и Германия. Ключевой вопрос здесь: чье оружие используется? Сейчас в основном используется американское оружие. Значит, наиболее агрессивно настроены к России американцы и англичане.

— Мы видим, что среди наемников самое большое количество погибших это граждане Колумбии и Грузии. И с той, и с другой у России вряд ли будет военный конфликт. Почему тогда, как вы считаете, наемники из этих стран активно едут на Украину, чтобы воевать с Россией?

— И Грузия, и Колумбия — это просто бедные страны. Другого объяснения в общем-то нет.

О возможности использования ядерного оружия в СВО

— Российские военкоры называют президента Украины Владимира Зеленского «полезным идиотом», который приведет Россию к победе. Смена Зеленского, упертого и недоговороспособного, на другого президента в данный момент невыгодна России. Согласны ли вы с этим и почему?

— Кто бы не был во главе так называемой Украины, он неизбежно будет воевать с Россией до момента полного поражения и капитуляции. Потому что такова воля западных хозяев Украины.

— В одном из своих писем вы говорите о такой задаче СВО как «стратегическая победа». Что вы вкладываете в это понятие? Также вы говорите, что достичь этой цели можно только лишь, если «напрячь все силы государства». О каких именно силах идет речь?

— Стратегическая победа — это, во-первых, полный разгром и ликвидация ВСУ. Во-вторых, ликвидация украинской государственности в ее нынешнем виде. В-третьих, создание ситуации, при которой т.н. Украина не сможет в принципе угрожать России. Решить эту проблему можно только путем воссоединения с Россией значительной части Украины «по линии Керзона». Оставшаяся часть — Галиция, Буковина, — может быть разделена сопредельными странами.

«Линия Керзона» — условное название демаркационной линии, определившей в период между Первой и Второй мировыми войнами восточную границу Польши. В июле 1920 года английский министр иностранных дел лорд Керзон предложил ее в качестве линии перемирия между воюющими странами. Линия проходила по маршруту Гродно — Валовка — Немиров — Брест-Литовск — Дорогуск — Устилуг — восточнее Грубешова — Крылов — западнее Равы-Русской — восточнее Перемышля до Карпат.

— В конце октября писатель и бывший советник главы ДНР Захар Прилепин, восстановившийся после покушения, объявил о возвращении на СВО. По его словам, он снова подписывает контракт и отправляется на фронт. Что бы вы ему пожелали?

— Достоверной информации о планах Захара Прилепина у меня нет. Если он подпишет контракт, тогда буду готов давать пояснения, пожелания. Хочу сказать одно: само по себе желание вернуться на СВО похвальное. К сожалению, мне не дали это сделать.

— В конце октября Дональд Трамп поручил «незамедлительно» возобновить в США тесты ядерного оружия впервые с 1992 года. Вы на это уже отреагировали, написав, что России надо не дожидаться, когда США проведут свои испытания, а проводить свои и запускать свою программу без оглядки на Вашингтон. Насколько, по вашему мнению, велика вероятность того, что ядерное оружие будет применено кем-либо до окончания СВО?

— Я считаю, что ядерное оружие может быть применено до окончания СВО. Потому что СВО, к сожалению, может затянуться на годы. Второй вариант, при котором оно может быть применено, — попытка третьих стран подключиться к боевым действиям против РФ. В настоящее время Россия с огромным трудом воюет с Украиной обычным вооружением, и в случае подключения третьих держав к конфликту вопрос о применении тактического ядерного оружия может стать ребром.