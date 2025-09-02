Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская и его адвокат Александр Молохов опровергли информацию о резком ухудшении его здоровья в колонии. По словам Молохова, Стрелков «ведет себя мужественно» и ни на что не жалуется.

Утром 2 сентября об ухудшении здоровья Стрелкова, отбывающего наказание по делу о призывах к экстремизму в ИК-5 Кирово-Чепецка, сообщил телеграм-канал Shot. В публикации говорилось, что экс-министру ДНР стало хуже, и состояние здоровья продолжает ухудшаться.

Адвокат Александр Молохов назвал эту информацию «бредом».

«Если серьезно говорить о состоянии здоровья Стрелкова, то надо понимать, что оно, конечно, уже давно не является идеальным и это, увы, нормально. Однако все возникающие проблемы в медицинской сфере мы стараемся решать с переменным успехом и в рабочем порядке. Причем иногда главным препятствием для изменений к лучшему является сам Игорь Иванович, который не привык жаловаться и никогда не будет кого-либо о чем-либо слезно просить и умолять», — сказал Молохов RTVI.

Супруга Стрелкова также отметила, что ни о какой экстренной госпитализации и «критическом ухудшении здоровья» речи не идет. В беседе с NEWS.RU Мирослава Регинская заявила, что данная информация не соответствует действительности.

«Это неправда, ничего подобного не было. Это вброс, опровергаю», — отметила супруга Стрелкова в беседе с изданием.

Вместе с тем, Регинская добавила, что пребывание в колонии само по себе не может не влиять на здоровье Стрелкова. Некоторые его болезни обостряются.

«Есть проблемы с сердцем (они были у Игоря и раньше). Очень бы не помешало полноценное медицинское обследование. В настоящий момент мы пытаемся решить эту задачу, — написала в своем телеграм-канале Регинская. — Также нужен стоматолог, с этим тоже возникли сложности. Колония — это не санаторий и не курорт, наблюдаться у специалистов там негде».

Игорь Стрелков в январе 2024 года был приговорен Мосгорсудом к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стали два поста в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили.

Свою вину Стрелков не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству». После приговора его этапировали в ИК-5 в Кировской области, где он и отбывает наказание.