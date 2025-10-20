Еврокомиссия представила новый оборонный план до 2030 года. В документе, на который ссылается Politico, прямо сказано: это связано в том числе с Россией, которая, как считают авторы, «будет представлять постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем». Издание считает, что тем самым Брюссель «готовится к войне». Подробности — в материале RTVI.

Пятилетка от ЕС

Министры обороны стран ЕС обсудили «Дорожную карту готовности к обороне 2030», 16 октября его рассмотрела коллегия еврокомиссаров, а на этой неделе представят лидерам Европейского союза. Обсуждение документа ожидается на саммите Европейского совета 23 октября.

«К 2030 году Европе потребуется достаточно сильная система обороны, чтобы надежно сдерживать своих противников, а также отвечать на любые агрессии. <…> Военная Россия будет представлять постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем», — утверждается в 16-страничном документе, который цитирует Politico .

Как отмечает издание, появление такой дорожной карты — это признак «растущей роли ЕС в военных вопросах», а также реакция на военный конфликт России и Украины и на неочевидную приверженность президента США Дональда Трампа европейской безопасности.

Страны Евросоюза довольно достаточно быстро увеличивают свои оборонные бюджеты, однако значительная часть расходов остается на национальном уровне, признают авторы доклада. Это приводит к раздробленности, инфляции издержек и отсутствию оперативной совместимости. Брюссель хочет, чтобы к концу 2027 года как минимум 40% оборонных закупок проходили по совместным контрактам, к 2028 году — не менее 55%, а к 2030-му — 60% и более.

Также в дорожной карте обозначены несколько приоритетных направлений, где предстоит восполнить пробелы:

Противовоздушная и противоракетная оборона

Средства обеспечения

Военная мобильность

Артиллерийские системы

Искусственный интеллект и кибербезопасность

Ракеты и другие боеприпасы

БПЛА и средства борьбы с ними

Наземные боевые действия

Морские силы

В тексте упоминается и роль Украины, которая в будущем должна быть хорошо вооружена и получить необходимую поддержку, чтобы стать «боевым дикобразом» для сдерживания России.

Проекты и деньги на них

Брюссельский план подразумевает исполнение трех оборонных проектов. Первый — Eastern Flank Watch, он подразумевает объединение наземных системы обороны с системами ПВО, а также создание «стены дронов» для защиты восточных рубежей НАТО. Второй — European Air Shield, который предполагает создание многоуровневой системы ПВО, и третий — Defense Space Shield, направленный на защиту космических активов.

В Еврокомиссии надеются, что европейские страны смогут согласовать все три проекта до конца года.

Главный камень преткновения — финансирование самих программ и поиск средств на усиление обороноспособности ЕС. В документе сказано, что Евросоюз может мобилизовать до €800 млрд. Это можно сделать в том числе за счет фонда милитаризации ЕС (SAFE) в €150 млрд (его создание которого одобрили в конце мая), за счет Европейской оборонно-промышленной программы, которая еще обсуждается, и за счет Европейского оборонного фонда.

«Авторитарные государства все чаще стремятся вмешиваться в наши общества и экономику. Традиционные союзники и партнеры также переориентируются на другие регионы мира. <…> Оборонная система и потенциал Европы должны быть готовы к полям сражений завтрашнего дня», — подчеркивается в проекте.

Готовятся уже сейчас

Ведущие страны ЕС, такие как Франция и Германия, уже напрямую говорят, что готовятся к возможному военному столкновению с Россией в ближайшем будущем. Так, в июле во Франции вышел Национальный стратегический — в нем сказано, что Европа рискует столкнуться с «открытой войной» к 2030 году, а непосредственную угрозу национальным интересам республики сегодня представляет Россия.

Посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью RTVI рассказал, что страна готовится защищать свои интересы в области безопасности, а страны Западной Европы в целом просчитывают худшие сценарии.

«Франция готовится защищать свои интересы по безопасности, какими бы они ни были. Мы увеличили средства для своей обороны на национальном уровне и со своими союзниками. Угрозы могут исходить отовсюду», — отметил Николя де Ривьер.

По словам французского дипломата, за последние 15 лет усилилась террористическая угроза, а за последние 10 лет — киберугроза.

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф также в интервью RTVI подчеркнул: ФРГ не исключает сценарий, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России.

«Мы не можем полагаться на слова, которые исходят из Кремля. Мы должны смотреть на действия, и когда мы смотрим на действия, то должны анализировать их и делать выводы», — заявил глава дипмиссии.

Конфликт на конфликте

Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев считает, что это лишь политическая декларация, которую чиновники толком не обсуждали со специалистами и с военными экспертами. По его словам, в дорожной карте заложено много внутренних конфликтов:

Общий конфликт интересов. «Уже есть структура НАТО, а судя по документу, речь идет о попытке создать какую-то параллельную структуру. Это продиктовано не необходимостью в обороне, а тем, что элита ЕС не сошлась взглядами с Дональдом Трампом. При этом страны ЕС и так вносят средства в бюджет НАТО, так что создание параллельной структуры — это двойная нагрузка». Конфликт с интересами стран, которые не граничат с Россией. «Украина, согласно плану, будет вооружена и будет представлять из себя «боевого дикобраза». Польша, страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Швеция тоже должны стать «дикобразами». Как на это будут смотреть другие страны, которые не граничат с Россией? Им придется финансировать не свою оборону, а оборону «дикобразов»». Конфликт со странами, которые занимают антимилитаристскую позицию. «Они поддерживают Украину в конфликте, но внутри ведут политику разоружения, поддерживают отмену призыва. Заставить их вести новую политику — значит, запустить мину замедленного действия перед следующими выборами». Конфликт в отношении действующего горячего конфликта. «Невозможно запустить на воду лодку, взять курс и сказать, что вот мы плывем к прекрасному будущему, где будем строить «боевых дикобразов». При этом в днище лодки у тебя огромная течь. Имеется в виду огромная трата средств ЕС на поддержание действующего конфликта на Украине».

Алексей Сочнев напомнил, что за счет европейских бюджетов покупается вся военная техника, батареи для беспилотников, закупаются чипы, идет финансирование бюджета Украины, в том числе энергетических затрат, пенсий, социальных выплат.

«Украина глубоко дотационна. А Европа с 2022 года не смогла выполнить свои же обещания по погашению запросов Киева на снаряды, технику, которая выходит из строя, на ракеты для ПВО, сами ПВО. Заявления о том, что они к 2030 году покроют запросы Украины, перевооружатся и создадут новых «дикобразов», выглядят смехотворно», — добавил военный аналитик RTVI.

Что ЕС может сделать за пять лет

До 2030 года можно создать оборонительные фортификационные сооружения, причем не только на границе с Россией, но и по всему Евросоюзу, допустил Алексей Сочнев. Он напомнил, что сейчас этим занимается Финляндия, не дожидаясь общего решения ЕС.

«Недостаточно наклепать техники, снарядов и патронов. Этим должен кто-то пользоваться, но мы не видим, чтобы все страны Евросоюза возобновили обязательный призыв, увеличили этот призыв согласно вызовам и большому горячему конфликту. Должны быть открыты мобилизационные пункты, академии и, используя опыт украинского конфликта, там должны обучать людей, как управлять дронами, изучать ролики, как действует штурмовая пехота», — пояснил эксперт.

По его словам, единственная заявленная цель, которую обсуждали все европейские СМИ, — это «стена дронов». Антидроновые технологии, которые предлагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уже устарели. Все, кто следит за конфликтом, знают, что боевые дроны очень быстро модернизируются. Сейчас они уже достаточно легко избегают антидроновых выстрелов, как и ПВО, например «Герань-2».

«Когда «стена дронов» будет реализована, это все будет выглядеть как огромный коррупционный кейс», — уверен Сочнев.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов в разговоре с RTVI отметил, что «стена дронов» предполагает создание эшелонированной системы обнаружения и перехвата БПЛА и даже крылатых ракет. Система должна прикрыть восточный фланг НАТО от Балтийского до Черного морей и пройти по территории стран Балтии, Финляндии, Польши, Словакии и Румынии.

«Инициатива поддерживается в основном теми странами, которые будут под ее защитой. В отличие от них некоторые государства «Старой Европы» настороженно отнеслись к проекту, не проявляя желания его финансировать. Вероятно, из-за позиции ключевых европейских государств этот проект может затянуться или вовсе не будет реализован», — допустил эксперт.

Посол Франции Николя де Ривьер, отвечая на вопрос RTVI о том, действительно ли республика выступила против проекта на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене, ответил так: «Думаю, мы особенно отметили, что это сложно осуществить. Поэтому думаю, что мы просто хотим ориентироваться на эффективные и реалистичные решения».