Евросоюз отказался выделить деньги на проект Литвы и Эстонии по созданию «стены дронов» для защиты их границ от России. Об этом литовское МВД заявило балтийскому новостному агентству BNS, передает телерадиокомпания LRT.

«Пограничные службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой “стены дронов” вдоль границы, однако проект не получил финансирования», — сказано в заявлении министерства.

Там уточнили, что Эстония была основным заявителем, а Литва — партнером.

Брюссель отклонил заявку на финансирование еще в начале марта, сообщила агентству подведомственная МВД Служба охраны государственной границы (VSAT) Литвы. Ее командир генерал Рустамас Любаевас сказал журналистам, что «не видит большой проблемы» в этом отказе. Он добавил, что служба будет искать других спонсоров, и высказал мнение, что проект можно сделать региональным.

О проекте «стена дронов» стало известно в мае 2024 года. Тогда сообщалось, что в нем планируют участвовать шесть стран НАТО, граничащих с Россией: Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия и Польша.

«Это нечто совершенно новое <…>, и цель состоит в том, чтобы защищать наши границы не только с помощью физической инфраструктуры, систем наблюдения, но также с помощью дронов и других технологий. Это позволит нам защититься от провокаций недружественных стран и предотвратить контрабанду», — заявила бывшая тогда главой МВД Литвы Агне Билотайте.

Она говорила, что инициатива будет включать применение беспилотников для мониторинга границы и развертывание систем борьбы с дронами.

Командир VSAT рассказал в апреле, что проект, в первую очередь, предназначался для содействия обмену информацией между странами.

«Это система, которая, прежде всего, позволила бы обмениваться информацией, обнаруживать беспилотники и нейтрализовывать их. Также планировалось выбрать конкретные участки границы в каждой стране для пилотных проектов», — приводит его слова LRT.

Общая стоимость проекта оценивалась в €12 млн. Нынешний министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович пояснил, что обмен информацией в итоге осуществляется другими средствами, хотя, возможно, не так быстро, как могло бы быть в рамках проекта «стена дронов». При этом глава МВД не исключил, что заявка на финансирование «стены дронов» будет подана в ЕС повторно. Он заверил журналистов, что проект «не умер».

В свою очередь премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для завершения проекта будут использованы государственные средства.