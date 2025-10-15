Правящая коалиция Германии не смогла согласовать один из самых обсуждаемых законопроектов — о новой модели военной службе. Идея была такой: если добровольцев не будет хватать, что призывать в бундесвер начнут по принципу лотереи. Но в последний момент соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ провалилась, и даже запланированную пресс-конференцию пришлось отменить, сообщает журнал Spiegel. Что же случилось — в материале RTVI.

Как пишет издание, в последние недели делегаты от парламентских групп консерваторов и социал-демократов сели за стол переговоров и «пришли к компромиссу, который должен был снять блокаду в отношении новой модели военной службы». Однако финальный вариант этого компромисса c правками не устроил министра обороны Бориса Писториуса, а также некоторых членов внутри его фракции — СДПГ.

Чего хотел министр обороны

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр обороны «хочет сделать бундесвер более привлекательным, в том числе за счёт значительного повышения заработной платы». Писториус предлагал, чтобы все молодые люди старше 18 лет, начиная с 2026 года, в обязательном порядке заполняли онлайн-анкету. Помимо информации о состоянии здоровья, физической подготовке и образовании там необходимо указать отношение к военной службе. Этот пункт обязателен для юношей, но при желании на него могут и ответить девушки.

С июля 2027 года все потенциальные призывники должны проходить обследование. Цель — увеличить численность военнослужащих в Германии на 80 000 человек.

На начальном этапе Писториус хочет полагаться на добровольную службу, но это может измениться. Введение обязательной службы планируется в том случае, если не наберется достаточно добровольцев или изменится ситуация с безопасностью. Как известно, обязательный призыв в ФРГ отменили еще в 2011 году.

Как выглядел компромисс

Блок ХДС/ХСС настаивал, чтобы новая модель включала более четкие целевые показатели по числу новобранцев и предусматривала возвращение обязательного призыва, если потребуется. В свою очередь, социал-демократы отвергали саму опцию автоматического возвращения к обязательной службе в бундесвере. Spiegel отмечает, что консерваторы изначально заблокировали проект Писториуса еще до того, как его внесли в бундестаг.

По данным портала, на первом этапе военная служба должна оставаться добровольной, как и планировал министр обороны. Он должен определить кадровые потребности бундесвера до 2035 года, а также регулярно отчитываться перед бундестагом о том, достигает ли бундесвер поставленных целей по набору.

Сейчас в германской армии служат 183 000 действующих солдат, к началу 2030-х должно быть до 260 000. Кроме того, есть 200 000 резервистов, что позволит достичь общей численности в 460 000 солдат — именно такой показатель должна предоставить ФРГ в соответствии с оборонным планом НАТО.

На втором этапе, если бундесверу не удается набрать нужное количество добровольцев, вводится обязательный призыв. Однако под него попадут не все потенциальные новобранцы за год. Вместо этого, согласно плану, предусмотрена «случайная выборка при помощи лотереи». Кроме того, будут учитываться желание служить и состояние здоровья потенциального призывника.

Только на третьем этапе, в крайнем случае, предполагается восстановить воинскую повинность. Но опять же — не для всех.

«Автоматизма быть не должно. Вместо этого бундестаг должен принять закон, согласно которому мужчины, отобранные и годные к призыву, должны быть призваны на военную службу до тех пор, пока потребность в этом не будет удовлетворена. Лица, которые отказываются от военной службы по соображениям совести, должны будут проходить альтернативную службу», — поясняет Spiegel online.

Наконец, согласно компромиссному плану, только на четвертом этапе предусмотрено «возвращение всеобщей воинской повинности, если бундестаг [законодательно] определит состояние напряженности [в сфере безопасности] или [необходимости] обороны». Для этого потребуется одобрение большинством в две трети голосов.

Что не устроило Писториуса

FAZ отмечает, что компромиссный вариант ориентировался на датскую модель, когда случайная жеребьёвка проводится в определённый год, чтобы определить, кто будет призван. Если желающих вступить в армию оказывается недостаточно, устраивают вторую жеребьевку.

Министр обороны выступил против того, чтобы в экстренной ситуации к службе в бундесвере допускали призывников только из случайной выборки.

«Речь идёт о комплексном медицинском обследовании, которое мне необходимо для оперативной готовности и возможности вызова в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Писториус.

Что будет дальше

Пока не ясно, состоится ли теперь первое чтение законопроекта, запланированное на четверг, 16 октября. Но 10 ноября его будут обсуждать юристы.

Тем временем крайне правая «Альтернатива для Германии» уже раскритиковала компромиссные предложения. Ее сопредседатель Алис Вайдель заявила: «Я редко слышу подобную чушь». Впрочем, и внутри партии нет единства, отмечает FAZ. В то время как сама Вайдель поддерживает всеобщую воинскую повинность, глава АдГ в Тюрингии Бьёрн Хёкке выступает против. Он призвал фракцию принять резолюцию против «воинской повинности для участия в иностранных войнах».

Зелёные также раскритиковали предложение о лотерее. Они выступают за добровольную военную службу, а также за «более быстрые механизмы набора».

Наконец, Левые — убежденные пацифисты — рассматривают планы коалиции как «военный призыв в стиле лотереи». Они в целом отвергают возобновление военного призыва.