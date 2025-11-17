Россия в случае угрозы может разместить на границе с Финляндией ракету «Орешник». Так первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Ленте.ру» новость о начале военных учений страны НАТО.

«Мы должны доводить до Финляндии сведения, что в связи с такими угрозами мы будем принимать соответствующие меры и размещать на границе свои силы — “Орешник” и прочее», — сказал он.

Чепа подчеркнул, что угроза есть в любых учениях, которые проводят страны НАТО. По его словам, следует учитывать, что Финляндия — новый член военно-политического блока.

По данным Yle, артиллерийские учения Northern Strike 225 начались 17 ноября на полигоне «Роваярви» в Восточной Лапландии (этот участок находится примерно в 100 километрах от российской границы). Они продлятся до 25 ноября.

По словам руководителя учений Киммо Руотсалайнена, это самые масштабные артиллерийские и минометные стрельбы в северной Финляндии для призывников, которые будут репатриированы в декабре.

В учениях примут участие военные из бригад «Кайнуу», «Пори», «Егер», а также военнослужащие из пограничной охраны. Общая численность участников составляет около 2200 человек и 500 единиц техники.

«В ходе учений будет отработана работа армейской артиллерийской системы в сложных условиях ранней зимы», — говорится в пресс-релизе одной из бригад.