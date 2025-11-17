Страны Запада довели себя до «исступления» и тратят средства на вооружения в ущерб своим народам. Такое мнение в программе RTVI «Что это было» высказал член комитета по обороне Андрей Колесник.

Отвечая на вопрос о последствиях военных учений в Норвегии, Колесник заявил: «Вы знаете, я все-таки считаю, что надо как-то с этим делом завязывать всем нашим этим странам западным. Они уже довели себя до такого исступления. Это как вот блондинка: сама придумала, сама расстроилась, сама поверила».

«Они уже себя довели до такого состояния, что вооружения в ущерб себе, в ущерб собственному народу строят. Отдают деньги, дают деньги этим украинцам», — продолжил депутат.

По его словам, можно довести ситуацию такого состояния, что сработает закон диалектики «переход количественных изменений в качественные»». «Не дай бог, конечно», — отметил Колесник.

«Вы помните же, часы Судного дня, они уже приближались к Судному дню. Сейчас немножечко так отошло. Но тем не менее, например, Дональду Трампу (все-таки великой страны президент) тоже надо со своими заявлениями… Вот эти его четырехзвездные генералы кого-то стереть хотят. Как бы самих не стерли», — добавил депутат.

В октябре еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что, по данным разведки Германии, в России на высоком уровне обсуждались планы возможной атаки на страны НАТО.

В сентябре власти Польши заявляли о вторжении «огромного количества» российских беспилотников в воздушное пространство республики.