Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил придании новой формы отношениям России и США через «убедительные коммерческие возможности».

Спецпосланника американского лидера спросили, уверен ли он в том, что намечается сделка с Москвой по Украине.

«Вы использовали очень хорошее слово — намечается. Да, я уверен», — сказал Уиткофф (цитата по ТАСС).

Он также напомнил, что провел уже три встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Последняя встреча продолжалась около пяти часов, в кабинете также присутствовали два его ближайших советника — [помощник президента России] Юрий Ушаков и [глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл] Дмитриев. Это была важная встреча», — отметил спецпосланник.

По мнению Уиткоффа, прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры позволили ему понять, что «Путин хочет постоянного мира».

Спецпосланник также назвал центральным вопросом урегулирования конфликта «так называемые пять территорий (Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — прим. ТАСС)», однако добавил, что разрешение конфликта не ограничивается этим.

«Есть еще протоколы безопасности, есть пятая статья [договора] НАТО [о коллективной безопасности], есть множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация, в основании которой находятся действительно проблемные события, произошедшие между двумя странами», — добавил он.

11 апреля Уиткофф прилетел в Россию и провел переговоры с Путиным. Подробности встречи не разглашались, но перед мероприятием в Кремле говорили, что речь пойдет в том числе об урегулировании по Украине. При этом прорывов ждать не стоит, предупреждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Axios, писало со ссылкой на источник, что Трамп может ввести новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто до конца апреля. Сам Трамп в день встречи Уиткоффа с российским президентом призвал Москву «начать действовать», чтобы прекратить военные действия на Украине.