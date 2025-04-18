Прекращение огня на Украине пока нереалистично, причиной этого стали нарушения договоренностей со стороны Киева о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН, передает РИА Новости.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сообщил он.

Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, Небензя отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня. В Кремле сообщили, что российский лидер согласился с предложением американского коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Минобороны России заявляло, что в связи с этим российские военнослужащие сбили свои дроны, нацеленные на украинские энергообъекты в Николаевской области.

На следующий день, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативы Трампа о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Минобороны России ежедневно обвиняет ВСУ в нарушении договоренности. Сама Украина также обвиняет Россию в нарушении перемирия.