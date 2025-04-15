Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдным заявление президента Украины Владимира Зеленского о преобладании «российских нарративов» в Вашингтоне. Об этом Вэнс сказал в интервью британскому изданию UnHerd.

«Я думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время поддерживает его правительство и военные усилия, что мы каким-то образом на стороне русских», — сказал Вэнс.

Вице-президент назвал такую риторику «определенно непродуктивной». Он добавил, что с 2022 года осуждал начало военной операции на Украине. Однако, по его мнению, для прекращения конфликта нужно попытаться понять, в чем Россия и Украина видят свои стратегические цели.

«Это не значит, что вы морально поддерживаете дело России <…>, но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, точно так же, как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются получить от конфликта», — пояснил Вэнс.

13 апреля телеканал CBS опубликовал интервью Зеленского программе «60 минут», в котором украинский президент заявил, что в США, «преобладают российские нарративы». Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Дональда Трампа, который в феврале назвал Зеленского «диктатором» и призвал его «действовать быстро», иначе у него «не останется страны».

«Я считаю, что, к сожалению, в США преобладают российские нарративы. <…> Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и американских политиков», — сказал Зеленский.

Комментируя свою перепалку с Трампом и Вэнсом в Белом доме в конце февраля, украинский лидер выразил мнение, что вице-президент США «каким-то образом оправдывает действия» России. По словам Зеленского, во время спора он пытался объяснить, что «есть агрессор и есть жертва».

28 февраля Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, после чего планировалось подписание сделки по редкоземельным материалам. Во время встречи между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла словесная ссора в присутствии журналистов. Зеленский начал настаивать на том, что урегулировать конфликт с Россией через дипломатию невозможно. Вэнс обвинил украинского президента в неблагодарности по отношению к США и призвал не «нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение» Украины. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а также заявил, что тот «играет миллионами жизней» и может довести конфликт до третьей мировой войны.

Зеленский в эфире CBS также призвал Трампа приехать на Украину и «посмотреть, что происходит», прежде чем «принимать какие-либо решения, какие-либо формы переговоров». «Приезжайте, посмотрите, а потом давайте разработаем план, как закончить войну», — сказал он.

Трамп 14 апреля заявил, что подаст в суд на CBS и программу «60 минут», назвав репортажи телеканала «мошенническими» и «до неузнаваемости искаженными».

«Они опубликовали не один, а два крупных материала о Трампе, один из которых связан с Украиной, <…> а другой — с Гренландией, представив нашу страну, возглавляемую мной, ложно, неточно и мошеннически», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что CBS должен лишиться лицензии, и выразил надежду, что Федеральная комиссия по связи наложит на телеканал «максимальные штрафы» за «незаконное и противоправное поведение». Трамп не уточнил, какие именно сюжеты его возмутили. Fox News отмечает, что программа «60 минут» 13 апреля выпустила сюжет с Владимиром Зеленским и сюжет о желании Трампа приобрести Гренландию.