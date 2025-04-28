Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в лидерах России и Украины и настаивает на постоянном прекращении огня. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он <…> больше разочаровывается в лидерах обеих стран. <…> Насколько я понимаю, Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент [Трамп] ясно дал понять, что сначала хочет добиться постоянного прекращения огня, чтобы прекратить убийства и кровопролитие», — сказала Ливитт.

Она добавила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу заключения мирной сделки, но «также остается реалистом».

«Обоим лидерам необходимо сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — заявила спикер Белого дома.

Ливитт напомнила о недавнем разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам пресс-секретаря, эта встреча показывает, что Трамп «вкладывает много усилий и времени» в урегулирование конфликта и «хочет быть президентом-миротворцем».

Президент России Владимир Путин 28 апреля «из гуманитарных соображений» объявил трехдневное перемирие в зоне военных действий с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение Путина проявлением доброй воли, которое подчеркивает готовность России к выходу на мирное урегулирование.

Отвечая на вопрос, была ли проинформирована американская сторона об инициативе Путина, представитель Кремля сообщил, что между Москвой и Вашингтоном идет обмен информацией по существующим каналам связи.

Зеленский не комментировал предложение Путина о перемирии. Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил прекратить огонь на 30 дней в любую дату. Замглавы офиса Зеленского Дарья Заривная заявила, что прекращение огня должно быть безусловным, а другие варианты назвала «тактическими играми». Издание «Страна.ua» отметило, что ее заявление «читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая».

«Критически важная» неделя

Накануне, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что предстоящая неделя будет «критически важной» для урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что Россия и Украина близки к заключению мирного соглашения, «но недостаточно».

Вашингтон в течение этой недели постарается определить, намерен ли он продолжать участие в переговорном процессе или же «пришло время сосредоточиться на других проблемах».

По словам Рубио, Белый дом готовит различные санкции на случай, если план США не сработает, но предпочитает пока не доходить до этой стадии, поскольку это «закроет дверь для дипломатии». Трамп в середине апреля пригрозил, что США выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут «сильно усложнять ситуацию».

26 апреля американский президент провел 15-минутную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане. Украинский лидер заявил, что во время беседы обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня». Он описал встречу как «очень символическую» и «имеющую потенциал стать исторической».

В Белом доме беседу назвали «очень продуктивной». Трамп после визита в Ватикан раскритиковал удары по украинским объектам и предположил, что президент России, «возможно, не хочет прекращать» боевые действия. В связи с этим Трамп допустил введение вторичных санкций и новых ограничений против российских банков.

Ранее в тот же день президент США заявил, что большинство пунктов в рамках предстоящей сделки по Украине согласовано, и теперь Москва и Киев должны организовать встречу «на очень высоком уровне».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что некоторые «конкретные» элементы сделки по Украине «необходимо доработать». Он не согласился с тем, что Москва не готова ни на какие уступки по Украине, и заявил о готовности России «искать баланс интересов». По словам Лаврова, российская сторона рассматривает и делает «серьезные предложения», но этот процесс «не должен до его окончания быть публичным».