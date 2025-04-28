Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил объявить 30-дневное перемирие в зоне боевых действий с любой даты. Об этом он написал в соцсети Х в ответ на объявленное президентом России трехдневное перемирие по случаю празднования 80-летия Победы.

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня», — заявил Сибига.

Замглавы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что прекращение огня должно быть безусловным, а другие варианты назвала «тактическими играми». Издание «Страна.ua» отмечает, что это заявление «читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая».

Президент Украины Владимир Зеленский не комментировал предложение российской стороны о трехдневном прекращении огня.

«Страна.ua» напоминает, что после объявления Путиным пасхального перемирия в апреле первая реакция Киева «тоже была негативной», но затем Зеленский «отдал приказ прекратить огонь».

Перемирие в дни 80-летия Победы начнет действовать с полуночи 8 мая и продлится до полуночи 11 мая. Все боевые действия на этот период останавливаются. В Кремле призвали украинскую сторону последовать примеру Москвы, но предупредили, что в случае нарушения перемирия российские военные «дадут адекватный и эффективный ответ».

Предыдущий режим прекращения огня российский президент объявлял по случаю Пасхи. Он действовал с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После завершения срока перемирия российские войска продолжили проведение военной операции. Минобороны заявило, что ВСУ около пяти тысяч раз нарушили режим перемирия.

Президент России, оценивая итоги перемирия, отметил, что, хотя украинская сторона его нарушала, со стороны ВСУ наблюдалось снижение боевой активности.