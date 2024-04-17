Украинские полицейские при сотрудничестве с немецкими коллегами нашли в ФРГ 161 украинского ребенка, которые ранее считались вывезенными в Россию или Беларусь. Об этом сообщил глава Нацполиции МВД Украины Иван Выговский в ходе встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства уголовной полиции МВД Германии Гольгером Мюнхом, передает «Укринформ».

Выговский не пояснил, каким образом дети могли оказаться в Германии. При этом он отметил, что украинская полиция заинтересована в дальнейших совместных действиях с немецкими партнерами «как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ответ на заявление Выговского заявила, что обвинения в адрес Москвы о депортации детей являются намеренной дезинформацией. Она порекомендовала Киеву искать «потерянных» детей и в других странах, не только Евросоюза.

«Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», — написала российский омбудсмен в телеграм-канале.

В конце марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале заявил, что при содействии Катара на Украину были возвращены девять детей, которые находились в детских домах на Донбассе. Ермак утверждает, что детей похитила Россия.

В предыдущий раз в феврале Россия вернула Украине 11 детей. Львова-Белова тогда сообщила, что это самая большая группа, в которой, в том числе, находились два ребенка с инвалидностью. Мероприятие также прошло при посредничестве посла Катара в Москве Ахмеда бен Насера бен Джасимы Аль Тани.

До этого детский омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец говорил, что в помощи по возвращению украинских детей на родину участвуют 33 государства, среди которых США, Великобритания, Германия, Польша, Австрия, Канада и многие другие, писал портал New Voice.

В июне 2022 года Российский межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию утверждал, что с начала боевых действий с Украины вывезли 307 423 детей. По информации российских властей, более 300 из них уже вернулись домой. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что детей вывозили в безопасные места из зоны конфликта, а посол России в США Анатолий Антонов уверял, что Россия сможет назвать имена всех детей и вернуть их.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за организацию похищения украинских детей и их «насильственный вывоз» из Украины.

В интервью изданию Vice Львова-Белова заявила, что в МУС считают уголовным преступлением и насильственным вывозом «эвакуацию детей» из-под обстрелов. По ее словам, Украина «ничего не сделала» для эвакуации детей из Мариуполя, и, более того, ДНР и ЛНР, из которых также вывозили несовершеннолетних, «не были Украиной, они были признаны независимыми республиками нашим государством».

В июле 2023 года Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка, отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По словам главы государства, история об этом «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.