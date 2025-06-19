Высокопоставленные чиновники США, в том числе руководители нескольких федеральных ведомств, готовятся к потенциальному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства считают, что это говорит о том, что Вашингтон создает инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Тем не менее ситуация по-прежнему развивается и может измениться, объясняют источники.

По утверждению Bloomberg, Трамп на протяжении нескольких дней публично размышлял о том, чтобы произвести такой удар по Ирану. 18 июня американский лидер заявил, что у него есть идеи «относительно того, что делать», и он предпочитает принимать «окончательное решение за секунду до его утверждения», потому что ситуация на Ближнем Востоке нестабильна.

Незадолго до этого Трамп, отвечая на вопрос, близок ли он к атаке на Иран, заявил: «Я могу это сделать, я могу этого не сделать». Источники Bloomberg в Белом доме уточнили, что все варианты остаются на рассмотрении.

Риторика Трампа в отношении этого конфликта значительно изменилась в последние несколько дней из-за союзников, которые убедили его в том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, пишет Bloomberg. Одним из главных ораторов стал сенатор Линдси Грэм. Источники утверждают, что он призывал американского лидера рассмотреть возможность военных действий, политики якобы неоднократно созванивались по данному вопросу.

«Он дал им шанс на дипломатию. Я думаю, они [иранские власти] допустили просчет», — цитирует Bloomberg заявления Грэма.

Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что израильские официальные лица считают, что Трамп готовится нанести удар по Ирану в случае, если страна откажется подписать соглашение по ядерной программе.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что американский президент, используя угрозу прямого вмешательства Вашингтона в ирано-израильское противостояние, стремится оказать давление на Тегеран для достижения более выгодных условий в переговорах по ядерной программе.