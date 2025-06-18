Американский лидер Дональд Трамп, используя угрозу прямого вмешательства Вашингтона в ирано-израильское противостояние, стремится оказать давление на Тегеран для достижения более выгодных условий в переговорах по ядерной программе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил политолог-американист Малек Дудаков.

При этом эксперт считает, что вероятность вмешательства США и последующей эскалации конфликта все же существует. По словам Дудакова, сдержанность Трампа в текущей ситуации выглядит оправданной — он явно просчитывает все возможные сценарии развития событий. В случае обострения конфликта Иран может не только нанести удары по американским базам в регионе, но и перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, вызвав тем самым глобальный энергетический кризис.

Политолог отмечает, что Трамп в настоящее время использует тактику «доброго и злого полицейского». С одной стороны, президент США играет роль «злого полицейского», угрожая Ирану серьёзными последствиями, включая применение противобункерных авиабомб. С другой — он может направить своих представителей на Ближний Восток в качестве «добрых полицейских», предлагая Ирану заключить ядерную сделку на американских условиях в обмен на отказ от военных ударов.

«Трамп повышает ставки ради такой стратегии, на мой взгляд. Учитывая, что она носит очень рискованный характер, нельзя исключать того, что эскалация выйдет из под контроля и американцам придется в любом случае наносить какие-либо удары или помогать Израилю в военно-воздушной операции», — заявил Дудаков.

Он допустил возможность прямого участия США в конфликте, однако сейчас, по его мнению, Трамп рассчитывает, что его тактика вынудит Иран пойти на уступки и укрепит позиции Америки на переговорах.

Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источники написала, что израильские официальные лица считают, что американский президент Дональд Трамп готовится нанести удар по Ирану в случае, если страна откажется подписать соглашение по ядерной программе.

Американский президент 17 июня потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. В ответ дипломатический представитель Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад подчеркнул, что его страна не намерена выполнять это требование Вашингтона.