Американские вооруженные силы потенциально готовы нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом сообщил на брифинге президент США Дональд Трамп.

В своем заявлении глава Белого дома обвинил Тегеран в «дурных намерениях», потребовав от иранских властей «сдаться безусловно». В противном случае он пригрозил взорвать «все ядерные штуки», которые, по его словам, находятся там повсюду.

Трамп не исключил, что текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке способно привести к серьезным негативным последствиям.

«Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов», — сказал американский лидер.

Время для возобновления переговоров между США и Ираном еще не упущено, при этом Тегеран демонстрирует открытость к диалогу, отметил Трамп. Он добавил, что иранская сторона якобы даже выразила готовность прибыть в Вашингтон. Одновременно с этим глава Белого дома заверил, что американские силы полностью доминируют в воздушном пространстве Ирана. По его утверждению, страна якобы не имеет “абсолютно никакой защиты” перед военной мощью США.

«Я могу это (нанести удары. — Прим. RTVI) сделать, могу и не сделать. Никто не знает, что я собираюсь делать», — добавил Трамп.

В ночь с 12 на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию «Восходящий лев». В ходе авиаударов по Ирану были поражены десятки целей, связанных с ядерной программой и военной инфраструктурой. Среди погибших в Тегеране оказались высокопоставленные военные, включая начальника Генштаба иранских вооруженных сил и командующего Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков. Кроме того, израильские ВВС атаковали ряд иранских ядерных объектов.

17 июня Трамп в своем аккаунте в Truth Social потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», исключив возможность переговоров. Он также отметил, что США располагают информацией о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но не планируют его устранять.

Вместе с тем американский лидер после встречи на полях саммита G7 в Канаде с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил мнение, что соглашение США с Ираном по его ядерным разработкам будет подписано.

«Как я говорил, думаю, сделка будет подписана. Или что-то произойдет. Но сделка будет подписана. И думаю, что Иран глупит, не подписывая ее», — заявил глава Белого дома.

В свою очередь иранский верховный лидер Али Хаменеи предупредил о готовности Тегерана дать жесткий ответ на возможное вмешательство США в ирано-израильский конфликт, пообещав, что подобные действия обернутся для Вашингтона значительными потерями.

Ранее представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что после ночных ракетных ударов 18 июня Ирану удалось взять под полный контроль воздушное пространство Израиля.