Московский суд приговорил к трем годам лишения свободы управляющую хостелом, где в нарушение миграционного законодательства проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, женщина также на два года лишена права заниматься деятельностью в сфере гостиничного бизнеса.

Женщина управляла небольшим апарт-отелем на первом этаже пятиэтажного дома в Москве. В хостеле некоторое время жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, которые затем вместе с двумя соучастниками устроили теракт в концертном зале.

Согласно материалам дела, управляющая должна была уведомить контролирующие органы о прибытии этих иностранцев, но не сделала этого, хотя у них не было разрешения на временное проживание.

«(Мирзоев и Файзов) ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание наличными либо переводом на карту, ночевали, после чего собирали все вещи и уходили, а потом снова приходили и заново заселялись», — цитируются в материалах слова подсудимой.

Она сообщила, что правоохранители приехали к ней домой сразу после теракта и забрали для разбирательства. На суде женщина вину признала и заявила о раскаянии. До приговора она находилась под подпиской о невыезде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 пострадали, ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

12 марта 2025 года военный суд приговорил 15 фигурантов к пожизненным срокам, еще четверо получили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет лишения свободы. В отношении еще шести человек следствие продолжается, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.