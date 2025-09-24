Дональд Трамп распорядился ужесточить условия получения визы H-1B, которую выдают зарубежным специалистам для временной работы в США. Новый сбор в размере $100 тыс. станет серьезным препятствием для иностранцев, желающих трудоустроиться в Соединенных Штатах по визе, которую однажды получил миллиардер Илон Маск. Решение американского президента встревожило технологическую отрасль страны, которая во многом опирается на труд иностранных работников. Американские юристы рассказали RTVI, что от пересмотра визовой политики стоит ожидать россиянам, как намеренным получить визу H-1B, так и уже работающим по ней в США.

О чем говорится в указе Трампа

19 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий условия подачи заявки на рабочую визу H-1B. Она предназначена для временного найма иностранных высококвалифицированных специалистов. Многих из них привлекают в такие отрасли, как технологии, наука и инженерия.

Теперь только для того, чтобы подать на визу, необходимо заплатить сбор в размере $100 тыс, который при этом не гарантирует ее безоговорочное одобрение. Белый дом заверяет, что такое решение должно стимулировать найм американских сотрудников, чьи рабочие места, как утверждают в администрации Трампа, занимают нанятые на аутсорсинг иностранцы, готовые трудиться за меньшую плату.

В частности, подобное «злоупотребление» визовой программой H-1B «существенно навредило американским работникам» в IT-области, считают в Белом доме. В то же время агентство Reuters полагает, что указ Трампа может ударить по технологическому сектору США, который сильно зависит от квалифицированного персонала из Индии и Китая.

По данным Иммиграционной службы США, за 2024-й финансовый год была одобрена почти 1 тысяча заявок на рабочую визу H-1B от граждан России (как подавших на нее в первый раз, так и продлевающих ее). Между тем на россиян приходится незначительная доля от всех одобренных заявок — 0,2%. Колоссальная же часть пришлась на граждан Индии (71%) и Китая (11,7%).

Для некоторых бизнесменов рабочая виза H-1B стала своего рода «золотым билетом» на пути к успешной карьере в США. Например, ее в свое время получали председатель совета директоров Microsoft Сатья Наделла и бывший советник Дональда Трампа Илон Маск. Последний защищал визовую программу H-1B в декабре прошлого года, даже пообещав «начать за нее войну». Однако позже Маск высказался, что ее следует реформировать таким образом, чтобы компаниям из США было выгоднее нанимать сотрудников с американским паспортом, а не иностранцев.

Что об этом думают юристы

Работодатели из США будут вынуждены учитывать высокую стоимость введенной Трампом пошлины, раздумывая о приглашении иностранных сотрудников по рабочей визе H-1B, сказала RTVI иммиграционный адвокат в Нью-Йорке Анна Аронова. По ее мнению, скорее всего, большие компании окажутся готовы к дополнительным расходам, но только для найма «уникальных и высококвалифицированных» специалистов из-за рубежа. За бортом же окажутся потенциальные «рядовые сотрудники», поскольку компаниям будет выгоднее найти кандидатов на внутреннем рынке.

Вместе с тем указ Трампа касается только тех соискателей на визу, кто подает новые заявления после 21 сентября 2025 года. По словам Ароновой, нововведение не затронет тех, кто:

работает в США по визе H-1B в данный момент, даже если намерен подавать на продление после 21 сентября;

еще не получил визу H-1B, но имеет на руках одобрение на ее получение;

успел подать заявление на визу H-1B до 21 сентября и ожидает решение.

Владельцы рабочей визы H-1B могут не беспокоиться, так как указ не распространяется на тех, кто уже получил это разрешение, также заверил в беседе с RTVI управляющий партнер и ведущий иммиграционный адвокат компании AmLaw Grouр Чарльз Рейтер. Однако для тех, кто хочет впервые податься на визу H-1B после 21 сентября, новый сбор будет «очень сильным препятствующим фактором», добавил он.

«Конечно же, это очень негативно повлияет на возможность россиян уехать в Штаты на работу по данной визе. Работодатели будут приглашать только очень высококвалифицированных сотрудников, если им каждый год придется платить $100 тыс. поверх их зарплаты», — подчеркнул Рейтер.

Несмотря на президентский указ, виза H-1B останется такой же доступной для высококвалифицированных, талантливых и востребованных специалистов, считает Анна Аронова. Кроме того, у айтишников из России и других стран бывшего СССР есть альтернатива в виде временной рабочей «визы талантов» О-1, добавила она.

Впрочем, решение Трампа в отношении визы H-1B «однозначно будет оспариваться в судах США», подчеркнула адвокат. За судебными прениями вполне могут последовать как внесение правок в указ, так и его полная отмена.

Чарльз Рейтер также допустил, что законность указа Трампа будет оспариваться в американском суде. Тем не менее, по его мнению, высока вероятность, что распоряжение останется в силе, поскольку использование государственных пошлин входит в полномочия президента США.