Франция не собирается менять визовую политику в отношении россиян. Об этом RTVI заявили во французской дипмиссии на просьбу прокомментировать публикацию в Politico. Три источника сообщили изданию, что Еврокомиссия собирается уже на этой неделе утвердить новые правила, в соответствии с которыми выдача многократных шенгенских виз гражданам России должна будет сведена к минимуму.

«Слухи о предстоящих ограничениях, касающихся выдачи виз российским гражданам, безосновательны. Политика Франции в этой области остается неизменной», — сообщили RTVI в посольстве Франции в Москве.

Ранее посол Франции Николя де Ривьер в интервью RTVI заявил, что «визовые вопросы в Европе относятся к компетенции государств-членов, а не компетенции [Европейского] Союза». Также дипломат не согласился с теми, кто считает, что россиян этим летом во Франции было «слишком много».