Европейский союз может полностью прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России в ближайшие несколько лет, сообщило Politico. Вероятность такого решения прокомментировал член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов изданию «Абзац».

Такая мера, по его словам, не повлияет на туристов из России, так как мультивизы и сейчас выдаются в крайне ограниченном количестве. Голов отметил, что в Европу едут лишь те россияне, у кого есть недвижимость в одной из стран ЕС, либо те, кто проходит лечение.

«Когда ЕС полностью решит перестать выдавать „шенген“, никто не знает, но запросто могут на это пойти, чтобы прогнуться перед США. Такая политика бьет в первую очередь по Европе. Мало кто об этом пишет, но в Финляндии, например, в приграничных зонах люди, которые жили за счет русских туристов, доведены до банкротства», — заключил он.

Шенгенская виза позволяет без ограничений перемещаться по странам Шенгенской зоны, в которую входят 25 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. При этом на данный момент из 29 стран 12 не выдают такие визы и не разрешают въезжать по шенгену другой страны с целью туризма.

Politico 5 ноября со ссылкой на трех анонимных европейских чиновников писало, что на ЕС уже на этой неделе собирается принять новые правила выдачи шенгенских виз россиянам. По данным издания, речь идет о том, чтобы выдавать российским гражданам только однократную визу.

Исключения составят только те, кому необходимо получить документ по гуманитарным соображениям и граждане ЕС. Обсуждаемые нововведения направлены на то, чтобы уменьшить число россиян в Европе, уточнило Politico.

RTVI обратился за комментарием в посольство Франции в Москве. Во французской дипмиссии информацию из публикации Politico назвали «безосновательной» и добавили, что страна не собирается менять визовую политику в отношении граждан России.

В начале сентября посольство ФРГ в Москве сообщило, что страна ужесточила критерии выдачи виз россиянам. В немецком представительстве рассказали, что решение приняли, так как в результате военных действий России в отношении Украины «возникают повышенные риски безопасности для ЕС». Тогда же стало известно, что именно Берлин добивается ужесточения визового режима для Россиян на общеевропейском уровне в рамках 19-пакета санкций.