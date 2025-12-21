Россияне могут оформить туристические шенгенские мультивизы сроком действия до 1 года в дипломатической миссии Австрии в Москве, заявил РИА Новости новый посол России в Вене Андрей Грозов со ссылкой на австрийских коллег.

По словам дипломата, российское посольство не получало «никаких официальных разъяснений» по поводу выдачи годовых мультивиз гражданам РФ, но в австрийской дипмиссии в Москве заверили, что это по-прежнему возможно.

Для получения такой визы гражданину необходимо соответствовать одному из двух требований:

иметь оформленную ранее годовую мультивизу,

за два последних года оформить три краткосрочных визы с правом однократного въезда.

При этом Грозов признал, что, поскольку информация от сотрудников австрийской дипмиссии не носит официального характера, надо еще «посмотреть, будет ли это соблюдаться на практике».

В ноябре РИА Новости трижды обращалось в пресс-службу австрийского внешнеполитического ведомства с запросами о том, изменилась ли практика выдачи туристических виз россиянам, но так и не добилось ответа.

В начале ноября Еврокомиссия объявила, что страны ЕС больше не будут выдавать мультивизы россиянам. В заявлении говорилось, что теперь российским гражданам придется подавать заявку на получение новой визы для каждой поездки. Предполагается, что эту меру поддержат и не входящие в состав Евросоюза страны Шенгенской зоны. Запрет не имеет обратной силы и касается только новых виз, но государства ЕС по отдельности могут применить его и к уже выданным действующим визам.